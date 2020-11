Υγεία - Περιβάλλον

Οι πλέον σύγχρονες τεχνικές αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφουν οι ειδικοί του ΥΓΕΙΑ και του Metropolitan Hospital.

Η οστεοαρθρίτιδα είναι το πιο συχνό νόσημα του μυοσκελετικού συστήματος με κύριο σύμπτωμα τον πόνο κατά τη βάδιση ή την άνοδο και κάθοδο σκάλας ενώ σε προχωρημένο στάδιο προκαλείται και νυχτερινός πόνος.

Η θεραπεία στα πρώιμα στάδια περιλαμβάνει χαμηλής έντασης ασκήσεις, φυσικοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή. Όταν η συντηρητική αγωγή στο προχωρημένο στάδιο δεν υποχωρεί τότε ακολουθεί η χειρουργική αγωγή δηλαδή η ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος.

Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου ήταν η επέμβαση του 20ου αιώνα αφού ο ασθενής με οστεοαρθρίτιδα αποκαθίστατο με πλήρη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αντικαθίστανται η κεφαλή του μηριαίου και η κοτύλη με μέταλλο και πλαστικό. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα (τιτάνιο, κεραμικό κ.ά.) και είναι πολύς μεγάλης διάρκειας επιβίωσης.

Σύγχρονες τεχνικές

Υπάρχουν διαφορετικές χειρουργικές μέθοδοι της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου που εφαρμόζονται με πολύ μεγάλη επιτυχία στο ΥΓΕΙΑ. Όλες οι τεχνικές προσπέλασης προσφέρουν μικρή τομή δέρματος, μικρή απώλεια αίματος καθώς και γρήγορη κινητοποίηση και αποκατάσταση.

Τεχνική AMIS: Πρόκειται για ελάχιστης επεμβατικότητας πρόσθια προσπέλαση η οποία δεν δημιουργεί τραυματισμό στους μυς και προσφέρει γρήγορη κινητοποίηση και άμεση αποκατάσταση.

Πρόκειται για ελάχιστης επεμβατικότητας πρόσθια προσπέλαση η οποία δεν δημιουργεί τραυματισμό στους μυς και προσφέρει γρήγορη κινητοποίηση και άμεση αποκατάσταση. Τεχνική Superpath: Πρόκειται για ελάχιστης επεμβατικότητας οπίσθια προσπέλαση η οποία προσφέρει ατραυματική τεχνική στους μυς (κανένας μυς δεν κόβεται), άμεση κινητοποίηση και τάχιστη αποκατάσταση.

Πρόκειται για ελάχιστης επεμβατικότητας οπίσθια προσπέλαση η οποία προσφέρει ατραυματική τεχνική στους μυς (κανένας μυς δεν κόβεται), άμεση κινητοποίηση και τάχιστη αποκατάσταση. Τεχνική Miniposterior: Με την τεχνική αυτή γίνεται οπίσθια προσπέλαση του ισχίου η οποία προσφέρει μικρή βλάβη στους μυς, μικρή αιμορραγία και γρήγορη κινητοποίηση.

Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί εξαιρετική θεραπευτική λύση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Προσφέρει απαλλαγή από τον πόνο και πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενούς.

Κατά τη διάρκεια της ολικής αρθροπλαστικής γίνεται προσεκτικός χειρισμός των μαλακών μορίων και κυρίως η διατήρηση των πλαγιών συνδέσμων για καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Η κινητοποίηση είναι άμεση με πλήρη φόρτιση.

Κλασική ολική αρθροπλαστική γόνατος: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με τις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου. Υπάρχουν διαφόρων τύπων ολικές αρθροπλαστικές γόνατος ανάλογα με την οστική ή συνδεσμική βλάβη του γόνατος.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με τις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου. Υπάρχουν διαφόρων τύπων ολικές αρθροπλαστικές γόνατος ανάλογα με την οστική ή συνδεσμική βλάβη του γόνατος. Πρωτόκολλο Fast track: Το πρωτόκολλο Fast Track γρήγορης αποκατάστασης αποτελεί συνολική αντιμετώπιση της επέμβασης αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος, τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Χρησιμοποιεί ειδική παυσίπονη και αντιφλεγμονώδη αγωγή η οποία υπό κατάλληλες προϋποθέσεις επιτρέπει άμεση – σε λίγες ώρες, κινητοποίηση και έξοδο από το νοσοκομείο ακόμα και την ημέρα του χειρουργείου.

Επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου με το Ρομποτικό Σύστημα ΜΑΚΟ*

Σε όλες τις επεμβάσεις ρομποτικής ορθοπαιδικής πραγματοποιείται ειδική τομογραφία πολύ υψηλής ανάλυσης, με απόλυτο σεβασμό στην ανατομία κάθε ατόμου και προσαρμογή της νέας άρθρωσης σύμφωνα με τις ανατομικές συνθήκες. Στις επεμβάσεις αυτές, η ακρίβεια στην προπαρασκευή των οστών και η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, δίνουν ένα εξαιρετικό χειρουργικό αποτέλεσμα ως προς την κινητικότητα, την αποκατάσταση και την ανατομικότητα της άρθρωσης, που προσομοιάζει απόλυτα στο ανθρώπινο γόνατο ή ισχίο. Επίσης, η ακριβής τοποθέτηση της νέας άρθρωσης με το ΜΑΚΟ αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια των εμφυτεύσιμων υλικών, πέραν των 15 χρόνων, ενώ οι ασθενείς περπατούν το αργότερο 24 ώρες μετά την επέμβαση.

Το ρομποτικό σύστημα ΜAKO χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς και εγγυάται στον ασθενή εξατομικευμένο προσχεδιασμό της επέμβασης, ελάχιστη επεμβατικότητα, λιγότερο πόνο, γρηγορότερη ανάρρωση και λιγότερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.

Μετά την επέμβαση αρθροπλαστικής, ο ασθενής λαμβάνει μια «Ταυτότητα Ασθενούς» (Μako Patient I.D.), η οποία διασφαλίζει ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε θεραπευτήριο που διαθέτει το γνήσιο ρομπο­τικό σύστημα ορθοπαιδικής χειρουργικής MAKO του οίκου Stryker (ΗΠΑ), ότι ο ορθοπαιδικός χειρουργός που την πραγματοποίησε εκπαιδεύτηκε σε εξειδικευμένο εκ­παιδευτικό κέντρο του εξωτερικού και είναι πιστοποιημένος για τη συγκεκριμένη πρωτοποριακή και εξαιρετικά προηγμένη χειρουργική τεχνική.

* Στην Ελλάδα το ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ υπάρχει αποκλειστικά, στο ΥΓΕΙΑ και στο Metropolitan Hospital

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του Covid-19 ή να αποφεύγετε να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.