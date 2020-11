Life

Πρίγκιπας Κάρολος - Καμίλα: Γιατί απενεργοποίησαν τα σχόλια στο Twitter

Στον επίσημο λογαριασμό Twitter του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα απενεργοποιήθηκαν τα σχόλια σε μια ανάρτηση σχετικά με μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αφού πλημμύρισε από αρνητικούς σχολιασμούς.

Το βασιλικό ζεύγος δημοσιεύει στον λογαριασμό του στο Twitter ενημερώσεις και φωτογραφίες σχετικά με τη δράση του πρίγκιπα της Ουαλίας και της δούκισσας της Κορνουάλης. Σε μία ανάρτηση με φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η Καμίλα να μιλάει με το προσωπικό μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης απενεργοποιήθηκαν τα σχόλια, καθώς οι λογαριασμοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ζευγαριού πλημμύρισαν από αρνητικά σχόλια, ύστερα από την προβολή της 4ης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «The Crown».

Μερικά από τα σχόλια επικεντρώθηκαν στην εμφάνιση και τα δόντια της Καμίλα, ενώ ένα άτομο παρατήρησε: «Τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν φανταχτερά ρούχα και κοσμήματα, αλλά όχι την κομψότητα και τη γοητεία της ΝΤΑΪΑΝΑ ή τη μαγνητική της παρουσία. Δεν μπορείτε ποτέ να την αντικαταστήσετε, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Είναι η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΑΣ, τώρα και για πάντα!».

Η σεζόν 4 της σειράς του Netflix παρουσιάζει τον προβληματικό γάμο που είχε ο πρίγκιπας Κάρολος με την Νταϊάνα και τη σχέση που διατηρούσε παράλληλα με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, η οποία εκείνη την εποχή ήταν επίσης παντρεμένη.