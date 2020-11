Αθλητικά

Η Manifest στηρίζει τις αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών

Με την καμπάνια «Kids Need Sports» διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοινωση για την καμπάνια "Kids Need Sports":

"Προπόνηση. Αγώνας. Ήττα. Νίκη. Νίκη μετά από ήττα. Νίκη στο τελευταίο λεπτό. Συμμετοχή παρά τις αντίξοες συνθήκες. Ομαδικότητα. Εκτόνωση. Αυτή είναι η ζωή κάθε αθλητή, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως επιπέδου, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Μπορεί τα γήπεδα να έκλεισαν και οι αθλητικές εκδηλώσεις να ανεστάλησαν, όμως αθλητές κάθε ηλικίας ονειρεύονται να επιστρέψουν στο αγαπημένο τους άθλημα, γιατί για εκείνους αυτή είναι μια από τις ομορφότερες πτυχές της καθημερινότητάς τους.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σχολεία είναι η συνέχιση των αθλητικών δραστηριοτήτων, όταν αυτό φυσικά επιτρέπεται από τα μέτρα για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Γι’ αυτό, η Manifest, η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο του Facility Management, βρέθηκε δίπλα στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου και με την καμπάνια Kids Need Sports διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων διενεργώντας πρόγραμμα ειδικής Απολύμανσης - Μικροβιοκτονίας, για τη δημιουργία ενός πλήρως αποστειρωμένου χώρου.

Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή της κρίσης που έφερε η πανδημία στη χώρα μας, η Manifest λειτούργησε προδραστικά και δημιούργησε μια ολοκληρωμένη λύση σε τρία επίπεδα διαβάθμισης εφαρμογής προληπτικών μέτρων, το AntiCovid-19 Proactive Safety Measures (PSM) Program.

Αν και οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν ανασταλεί στα σχολεία, δεσμευόμαστε για τη συνέχιση της δράσης εταιρικής υπευθυνότητας και θα φροντίσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο σχολείο και στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Μέχρι τότε, τα παιδιά μάς διδάσκουν την έννοια του αθλητισμού και της ομαδικότητας μέσα από το βίντεο της καμπάνιας μας".

Δείτε το συνοδευτικό βίντεο: