Κόσμος

Αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

"Μήνυμα" των ευρωβουλευτών στους ηγέτες της ΕΕ, ενόψει του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου.



Την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία υπερψήφισε, για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευρεία πλειοψηφία, υιοθετώντας την τροπολογία που κατέθεσε η Ελληνική και Κυπριακή Αντιπροσωπεία, με πρωτοβουλία των Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Λευτέρη Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 440 ψήφοι υπέρ, 193 κατά και 53 αποχή.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι στο προσεχές Συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβουν αποφάσεις εναντίον της Τουρκικής προκλητικότητας.

Με την τροπολογία αυτή, η οποία στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αποδεικνύεται ότι η φωνή των Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ είναι ισχυρή. Από την πρώτη στιγμή, ο Πρόεδρος της Κ.Ο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ έχει ταχθεί στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες σθεναρά υπερασπίζονται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, ζητώντας κατ’ επανάληψη συγκεκριμένες αποφάσεις και έμπρακτη αλληλεγγύη στα δύο κράτη μέλη της ΕΕ.

Συγχαρητήρια Δένδια σε Μεϊμαράκη

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ στο ΕΛΚ, Ευάγγελο Μεϊμαράκη για να τον συγχαρεί για την υπερψήφιση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της αυστηρής επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία.

Με δική του πρωτοβουλία και των Κύπριων ευρωβουλευτών Λευτέρη Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά υπήρξε αυτή η σημαντική επιτυχία, σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Δένδιας, συγχαίροντας όλη την ελληνική και κυπριακή αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Εξωτερικών παραθέτει και το tweet του Ευάγγελου Μεϊμαράκη: «Με ευρεία πλειοψηφία, για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία υιοθετώντας την τροπολογία που κατέθεσε η Ελληνική και Κυπριακή Αντιπροσωπεία του ΕΛΚ, με πρωτοβουλία των Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Λευτέρη Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά».