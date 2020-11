Life

“Το Καφέ της Χαράς”: Ένας εκβιασμός και μια απρόσμενη... επιστροφή! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πάνω κάτω έρχονται στο... Κολοκοτρωνίτσι αυτή την εβδομάδα.

Απολαυστικό είναι και το 21o επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «Το Καφέ της Χαράς» που θα προβληθεί την Παρασκευή στις 21:00.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ!

Ο Νώντας εκβιάζει την Στέλλα ότι θα αποκαλύψει την ταυτότητά της. Εκείνη του λέει ότι θα υποκύψει στις ορέξεις του αρκεί να την φέρει σε επαφή με τον Βασίλη, τον άντρα για χάρη του οποίου μπήκε στη φυλακή. Ο Περίανδρος που αρχίζει να αποδέχεται τα συναισθήματά του για την Στέλλα, πηγαίνει να την βρει στο Καφέ αλλά αντί για εκείνη πίσω από την μπάρα αντικρίζει την Χαρά! Η Χαρά έχει γυρίσει στο χωριό γιατί την ειδοποίησε η Σταυρούλα ότι κάτι δεν πάει καλά με την κόρη της. Ο Περίανδρος ταράζεται και διχάζεται ανάμεσα στις δύο γυναίκες, αλλά παράλληλα βρίσκει έναν τρόπο να ξεφορτωθούν τον Νώντα ή αλλιώς «Πεκινουά» μια και καλή!

#ToKafeTisXaras





Gallery