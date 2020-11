Οικονομία

Βρυξέλλες: “Περνάει” από το Eurogroup η εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ

Τι δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της ευρωζώνης, ενόψει της συνεδρίασης την 1η Δεκεμβρίου

Της Μαρίας Αρώνη

Την εκταμίευση ποσού ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα αναμένεται να εγκρίνει το Eurogroup που θα συνεδριάσει την 1η Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο της ευρωζώνης.

Ο αξιωματούχος, που ενημέρωσε τον Τύπο ενόψει του επόμενου Eurogroup, ανέφερε ότι η 8η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας ήταν πολύ θετική και πως, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι ελληνικές Αρχές σημείωσαν πολύ καλή πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις.

Ως εκ τούτου, τόνισε ότι η έκθεση αποτελεί τη βάση για μια θετική απόφαση των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης για την ενεργοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και την εκταμίευση των κερδών επί των ελληνικών ομολόγων, ύψους 767 εκατ. ευρώ.