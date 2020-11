Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξερευνά Πειραιά και Πετράλωνα (εικόνες)

Ο αγαπημένος chef επιστρέφει ορεξάτος στον ΑΝΤ1 με τη νέα του εκπομπή που κάνει πρεμιέρα αυτο το Σαββατοκύριακο.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει ορεξάτος στον ΑΝΤ1 με τη νέα του εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο». Ο αγαπημένος chef παίρνει τους δρόμους και η περιήγησή του μας πηγαίνει σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Στην πρεμιέρα, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 15:00, ο Δημήτρης ξεκινά από τον Πειραιά.

Πρώτη στάση, Μικρολίμανο! Εκεί θα επισκεφθεί το βραβευμένο με αστέρι Michelin «Varoulko Seaside Restaurant» και θα συναντήσει τον εμβληματικό chef, Λευτέρη Λαζάρου, που για τον Δημήτρη έχει υπάρξει φίλος, δάσκαλος και συνεργάτης. Ο Λευτέρης έχει προσφέρει στην περιοχή ένα εστιατόριο σημείο-αναφοράς. Δίπλα του, ανακαλύπτει πολλά από τα μυστικά που χρόνια τώρα προσελκύουν στο μαγαζί τους απανταχού λάτρεις του καλού ψαριού.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ανηφορίζει στον Προφήτη Ηλία και εκεί συναντά τον Ζήση Τσαρδακλή στο «Στέκι του Ζήση». Ο Ζήσης, άνθρωπος θετικός και αεικίνητος που υποδέχεται πάντα με χαμόγελο τους πελάτες, μας αποκαλύπτει τα μυστικά του καλού ψησίματος.

Τελευταία στάση, «Το Ειδικόν». Στο ιδιαίτερο παντοπωλείο που μετράει έναν αιώνα ζωής, η ατμόσφαιρα είναι τόσο χαλαρή όσο και το μενού του, με τον Απόστολο Παπακωνσταντίνου να δίνει πάντα το «παρών». Στο «Ειδικόν» υπάρχουν τέσσερα μερακλίδικα πιάτα που δεν αλλάζουν ποτέ. Κάτι που σημαίνει πως τα υλικά είναι πάντα διαλεχτά και φρέσκα. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας του.

Μετά την περιήγησή του, ο Δημήτρης επιστρέφει στην κουζίνα του και ετοιμάζει δύο δικά του πιάτα, με οδηγό τις ιστορίες και τις συνταγές των ανθρώπων που συνάντησε, προσθέτοντας πάντα τη δική του πινελιά και υπογραφή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 15:00

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εξερευνά τα Πετράλωνα, μια γειτονιά με ιδιαίτερη ταυτότητα. Μια περιοχή γεμάτη μεζεδοπωλεία που συνδυάζουν το σήμερα και το χθες της Αθήνας.

Σε αυτήν την περιοχή άνοιξε πριν λίγους μήνες ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εστιατόρια της πόλης. Το «Herve» λειτουργεί μόνο με κράτηση, ενώ ο πελάτης λαμβάνει με μήνυμα τον κωδικό εισόδου για να μπει! Μπορεί να δυσκολευτεί λίγο κάποιος να το βρει, αλλά είναι και αυτό μέρος της συνολικής εμπειρίας. Ο chef Ερβέ Προνζάτο έχει δημιουργήσει ένα fine dining εστιατόριο όπου διευρύνει τους γαστρονομικούς ορίζοντες.

Επόμενος σταθμός ένα από τα πιο αγαπημένα μαγειρεία του Δημήτρη. Η ταβέρνα του «Οικονόμου» άνοιξε το 1930 και είναι από τις παλαιότερες και πιο παραδοσιακές της Αθήνας. Εκεί συναντά τον Κώστα Οικονόμου (τρίτο ιδιοκτήτη του μαγαζιού), τον άνθρωπο που σεβάστηκε την ιστορία, την παράδοση και τα θέλω των θαμώνων που αγάπησαν αυτό το μέρος.

Από την βόλτα του Δημήτρη στα Πετράλωνα δεν θα μπορούσε να λείπει το παντοπωλείο «Συνοικία το Όνειρο». Η Θεοδώρα Σπυριδωνίδου και ο σύζυγός της άνοιξαν το μαγαζί πριν ένα χρόνο και το πρώτο που τους ενδιέφερε ήταν να έχουν προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Έτσι έφτιαξαν ένα παντοπωλείο με όλα όσα θέλει η γειτονιά, συνδυάζοντας ταπεινά λαχανικά με γκουρμέ προτάσεις.

Στο τέλος, ο Δημήτρης επιστρέφει στην κουζίνα του για να παρουσιάσει δύο δικές του συνταγές, με το άρωμα και τα στοιχεία των… Πετραλώνων.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

