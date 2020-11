Κοινωνία

Μπαμπινιώτης: τους click και τους πάτησε το click away!

Μετά το "μας… take away και μας σήκωσε" ο διακεκριμένος γλωσσολόγος επέστρεψε κάνοντας αναφορά στο "click away".

Στη χρήση ξένων λέξεων, που λόγω της πανδημίας χρησιμοποιούμε συνεχώς, αναφέρθηκε, με νέα ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Ο καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών εξηγεί ότι δεν είναι υπέρ του «καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας», αλλά είναι εναντίον τού «κατακλυσμού της γλώσσας μας από ξένες λέξεις».

"Και τώρα «click away». Καλά να πάθετε… Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα της Black Friday! Καλά να πάθουν..." αναφέρει στην ανάρτησή του και προσθέτει:

"Εμείς (οι ταπεινοί της γλώσσας μας) θα λέμε «(παραγγγελία) για το σπίτι» το take away και «(παραγγελία) για έξω» το click away. Και θα καταλαβαινόμαστε….Επίσης, το ξεκαθαρίζω προσωπικά, έχοντας έντονη την αίσθηση του χιούμορ και την τάση αυτοσαρκασμού, δεν με θίγουν κάποια άκακα γλωσσικά πειράγματα. Και προσοχή! Δεν είμαι υπέρ τού «καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας», είμαι εναντίον τού «κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις». Δεν διαφέρουν αυτά;".

