Κοινωνία

Σοκ: στην εντατική μωρό που έπεσε από μεγάλο ύψος

Το παιδί χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με τα αδέλφια του.

Σοκ στην κοινωνία της Φθιώτιδας προκάλεσε η είδηση της πτώσης ενός μωρού από μεγάλο ύψος, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον Άγιο Κωνσταντίνο, όταν το μόλις ενός έτους κοριτσάκι, πολύτεκνης οικογένειας, έπεσε από βεράντα ή σκάλα, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με τα αδερφάκια του ηλικίας 2 έως 7 ετών, στα λίγα λεπτά που η μητέρα τους έλειψε σε διπλανό δωμάτιο.

Το άτυχο παιδί μταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο υγείας Καμένων Βούρλων και από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου η αξονική έδειξε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.

Το μωρό διασωληνώθηκε και δόθηκε εντολή να διακομιστεί σε Νοσοκομείο Παίδων στην πρωτεύουσα με την κατάστασή του να θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή.

Πηγή: lamiareport.gr