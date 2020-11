Πολιτική

ΥΠΕΞ: Κοινός παρονομαστής στην Ευρώπη η αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Τουρκίας

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών κατά την διάρκεια ενημέρωσης. Το ενδεχόμενο διαλόγου με την Τουρκία και οι κυρώσεις από την ΕΕ.

Η συμπεριφορά της Τουρκίας αποσταθεροποιεί το σύνολο της χωρών της περιοχής και της Ευρώπης και αυτό γίνεται κοινός παρονομαστής του συνόλου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.

Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε ειδική αναφορά στην πρόσφατη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια για την τουρκική προκλητικότητα και υπογράμμισε πώς, όπως τόνισε και ο υπουργός, «πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε μια κοινή αντίληψη για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο, τον οποίο διαδραματίζει η Τουρκία».

«Το κοινό σημείο που πρέπει να έχουμε ως Ευρώπη, όχι μόνο ως Ελλάδα και ως Κύπρος, είναι η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στη Λιβύη, τον Καύκασο, στη Συρία κλπ», επισήμανε. «Αυτό πρέπει να καταστεί κοινωνός όλων των Ευρωπαίων».

Δεύτερον, υπογράμμισε ότι, όπως υπενθύμισε και ο υπουργός, τον περασμένο Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε μια ευκαιρία στην Τουρκία να επανέλθει στη διεθνή νομιμότητα. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα το οποίο έστειλε η ΕΕ. «Ο υπουργός τόνισε ότι το παράθυρο αυτό έκλεισε και οποιεσδήποτε όψιμες δηλώσεις δεν αλλάζουν την εικόνα που έχει δείξει τους τελευταίους δύο μήνες».

Η ΕΕ όχι μόνο έδωσε μια ευκαιρία, αλλά δεν αποφάσισε να υποβάλει μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και αντί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της δόθηκε για να δημιουργηθεί και μια προοπτική για θετική ατζέντα, έκανε ακριβώς το αντίθετο, δυναμίτισε το κλίμα και το έκανε ακόμα χειρότερο και πλέον δεν δίνει άλλες επιλογές στην Ευρώπη.

Ο κ. Παπαιωάννου τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της.

Επισήμανε, υπενθυμίζοντας και τη σχετική αναφορά του κ. Δένδια, ότι η χώρα είναι πάντα έτοιμη για εποικοδομητικό διάλογο στο πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. «Η Ελλάδα απαιτεί όμως ένα συνομιλητή που θα αποδείξει την υπακοή στο διεθνές δίκαιο ως διαρκή επιλογή, όχι ως σημαία ευκαιρίας».

Αναφερόμενος στις επαφές που είχε ο κ. Δένδιας τις τελευταίες ημέρες με αρκετούς υπουργούς Εξωτερικών των αραβικών χωρών, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών αυτών εκτός από τα διμερή ζητήματα, βρέθηκε και η επικείμενη υπουργική συνάντηση του οργανισμού ισλαμικής συνεργασίας, ο οποίος θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο στον Νίγηρα. Ο κ. Δένδιας έθεσε στους Άραβες ομολόγους του τις προσπάθειες που καταβάλει η Τουρκία να προτείνει σχέδια ψηφίσματος τα οποία αντιβαίνουν την πραγματικότητα και τη διαστρεβλώνουν για διάφορα ζητήματα, όπως τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, σημείωσε.

Ο κ. Δένδιας μίλησε με τον Βρετανό ομόλογό του Ντομινίκ Ράαμπ με βασικό σημείο τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο κ. Ράαμπ ρώτησε την άποψη της Ελλάδος για ενδεχόμενη πρόσκληση σε μια πενταμερή. Ο υπουργός απάντησε ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε μια τέτοια πρόταση αν γίνει, επαναλαμβάνοντας ότι η μοναδική βάση για λύση του Κυπριακού είναι η γνωστή διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου. Οι συζητήσεις πρέπει να ξεκινήσουν από το σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά, προσέθεσε.

Αναφορικά με τη νέα ηγεσία των ΗΠΑ, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι ο νέος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν γνωρίζει την Ευρώπη και την περιοχή μας πολύ καλά κάτι που αποτελεί «θετική εξέλιξη». Επανέλαβε πως η Ελλάδα αναμένει «μεγαλύτερη παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο».



Ακόμη, ο κ. Δένδιας μίλησε νωρίτερα σήμερα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο κ. Στόλτενμπεργκ του ανέπτυξε την ημερήσια διάταξη της συνόδου υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα. Ο υπουργός επανέλαβε τις θέσεις μας όσον αφορά την παραβατική συμπεριφορά στην Τουρκία και γενικά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφορικά με το τουρκικό πλοίο με κατεύθυνση τη Λιβύη που σταμάτησε για έλεγχο στα πλαίσια της ευρωπαϊκής επιχείρησης "Ειρήνη", ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε πώς πρόκειται για μια επιχείρηση της ΕΕ που ελέγχει εάν εφαρμόζεται το εμπάργκο όπλων, εφαρμόζοντας σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτού, ενήργησε η γερμανική φρεγάτα, η οποία ήταν υπό διοίκηση ευρωπαϊκή, ενώ παρέπεμψε στις δηλώσεις του Ευρωπαίου ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου της Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ.

Το πρόγραμμα της ηγεσίας του ΥΠΕΞ την επόμενη εβδομάδα

Ο εκπρόσωπος παρουσίασε το πρόγραμμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών κατά την προσεχή εβδομάδα, αναφέροντας ότι αύριο ο υπουργός Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιταλό ομόλογό του, Λουίτζι Ντι Μάιο, στην οποία θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη.

Την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει διαδικτυακά στην συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, την Τρίτη και την Τετάρτη. Στην πρώτη συνεδρία θα συζητηθεί η έκθεση της επιτροπής των σοφών για το ΝΑΤΟ του 2030.

«Η έκθεση θα τονίζει ότι κρίνεται επιβεβλημένη η επαναβεβαίωση της δέσμευσης όλων των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, καθώς και η υιοθέτηση ενός κώδικα συμπεριφοράς όσον αφορά τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να σέβονται τις αρχές και τις αξίες της συμμαχίας και να αποφεύγουν να παρεμποδίζουν το έργο της συμμαχίας για ιδιοτελείς σκοπούς», τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Θα συζητήσουν ακόμη τα θέματα που αφορούν το Αφγανιστάν, τη Ρωσία, την Κίνα, αλλά και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Προγραμματίζονται, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, δύο ταξίδια του κ. Δένδια στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Την επόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η υπουργική συνάντηση του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει σήμερα μια τηλεδιάσκεψη υπουργικής συνάντησης της ΕΕ με του υπουργούς Εξωτερικών της Νότιας Γειτονίας. Αύριο θα συμμετάσχει διαδικτυακά σε μια συνάντηση υπουργικού επιπέδου της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Την επόμενη Τρίτη θα συμμετάσχει διαδικτυακά σε άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων με κεντρικό θέμα το μέλλον της Ευρώπης και τη διεύρυνση.