“Ένεση” 107 εκατ. ευρώ για την απασχόληση στις λιγνιτικές περιοχές

Τέσσερα εξειδικευμένα και στοχευμένα προγράμματα, από το υπουργείο Περiβάλλοντος και Ενέργειας.

Κοινωνικό πακέτο ύψους 107 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία (50 εκατ. ευρώ για το 2021 και 56,9 εκατ. ευρώ για το 2022) για την στήριξη της απασχόλησης στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή για την απολιγνιτοποίηση που συνεδρίασε την Τετάρτη- μέσω τηλεδιάσκεψης- υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.

Το πακέτο –που εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), Κωστής Μουσουρούλης, κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής- θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.

Θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση μέσω του Οργανισμού Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 4 προγραμμάτων εξειδικευμένων και στοχευμένων στις λιγνιτικές περιοχές που θα ενεργοποιηθούν σταδιακά από τις αρχές του 2021. Εντάσσεται δε στο Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2023 και ήδη «τρέχει» με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Τα 4 νέα προγράμματα για τη στήριξη της απασχόλησης:

Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας: Το Πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης με ελκυστικούς όρους και προϋποθέσεις, όπως η αυξημένη επιχορήγηση μισθού και εισφορών, απλουστευμένες προϋποθέσεις συμμετοχής, ταχύτερες διαδικασίες συμμετοχής και πληρωμής κ.α.

Εργασιακή Εμπειρία Νέων: Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους ηλικίας 18 έως 29 ετών με 100% κάλυψη μισθού και εισφορών για την απασχόλησή τους σε τοπικές επιχειρήσεις.

Επιχορήγηση Μετεγκατάστασης: Επιχορήγηση της πρόσληψης ανέργων καθώς και στην κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης και διαμονής ανέργων για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Απασχόληση: Προώθηση της μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ανέργους, όπως επαγγελματικό προσανατολισμό, ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσω κατάρτισης καθώς και την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψή τους. Το Πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους των λιγνιτικών περιοχών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά:

«Το κοινωνικό «πακέτο» που εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή εντάσσεται στον σχεδιασμό μας για την δίκαια και ομαλή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στη νέα εποχή. Είναι βασική μας μέριμνα να μην δημιουργηθεί «κενό» στην απασχόληση κατά την επόμενη διετία –έως ότου ενεργοποιηθούν όλα τα εργαλεία του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης- και γι’ αυτό μεταξύ άλλων υλοποιούμε ειδικά προγράμματα με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και δρομολογούμε την αποκατάσταση των εδαφών στις λιγνιτικές περιοχές, που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσα θέσεις εργασίας»

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την τελική εκδοχή του masterplan για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (με ενσωματωμένα τα σχόλια που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση), το οποίο θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι για τις δράσεις που περιέχει το masterplan θα δοθεί για την περίοδο 2021-2027 χρηματοδότηση της τάξης των 5 δις ευρώ που θα διατεθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, το Ταμείο Γιούνκερ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους.

Στη χθεσινή συνεδρίαση συμμετείχαν –πέραν του κ. Χατζηδάκη- ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ κ. Γιάννης Τσακίρης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ κ. Κωστής Μουσουρούλης.