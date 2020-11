Πολιτική

ΝΔ: επιβεβαιώθηκε ότι ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει υποκρισία και ψέματα

Πυρά από την κυβέρνηση στον ΣΥΡΙΖΑ για το "όχι" στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει, εκ νέου, η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ψηφίσει υπέρ της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

"Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την οποία ωφελούνται 2 εκατ. εργαζόμενοι που θα δουν άμεσα τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Το μοναδικό στο οποίο έχει επιδείξει συνέπεια ο κ. Τσίπρας και οι σύντροφοί του είναι η μάχη τους κατά των μισθωτών, κατά των ελαφρύνσεων και υπέρ της ανεργίας" αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Προσθέτει δε ότι: "Δεν ψήφισαν το πρόγραμμα για 100.000 νέες θέσεις εργασίας, δεν ψήφισαν την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά και τώρα έρχονται και καταψηφίζουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δυστυχώς χθες στη Βουλή επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει υποκρισία και ψέματα".