Κοινωνία

Συγκλονίζει η σύζυγος του 37χρονου που νικήθηκε από τον κορονοϊό

Με δυσκολία συγκρατεί τα δάκρυα της μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Πατέρας τριών παιδιών. Μόλις 37 ετών. Τηρούσε ευλαβικά τα μέτρα. Είχε κάνει ακόμα και το αντιγριπικό εμβόλιο. Ο κορονοϊός είναι, όμως, ύπουλος και τον χτύπησε. Ο Αναστάσης μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ έφυγε προχθές από τη ζωή.

Η σύζυγος του δεν μπορεί να πιστέψει πως από τη μια στιγμή στην άλλη ο άνθρωπος της έφυγε από τη ζωή. Με δυσκολία συγκρατεί τα δάκρυα της μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Όχι αμέσως μετά από λιγες μέρες μια και κατι διασωληνώθηκε έπρεπε γιατί δεν άντεχε μάσκες δεν τον έφτανε ο αέρας είπαν οι υποχρεωτικα είναι νέος έχει οικογένεια παιδιά τους έλεγα κάντε ότι μπορείτε αλλά δεν τα κατάφερε»

Η Μαρία Δουλγερίδη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της για τα τρία της αγγελουδια και στέλνει το δικό της μήνυμα προς ολους για να τηρηθούν τα μέτρα.

«Όλοι να είναι σπίτια τους, οι γονείς παιδιά να μην ανοίξουν σχολεία κανένα παιδί σχολείο»... τονίζει η σύζυγος του άτυχου 37χρονου.