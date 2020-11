Πολιτική

“Σάρωσαν” το Αιγαίο οι Τούρκοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες τουρκικές προκλήσεις στον αέρα του Αρχιπελάγους.

Άλλη μια ημέρα προκλήσεων από την Τουρκία, πάνω από το Αιγαίο, ήταν η Πέμπτη.

Συνολικά, καταγράφηκαν 32 παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις από τρία κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη CN-235, τα οποία πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.