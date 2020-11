Αθλητικά

Ντιέγκο Μαραντόνα: από τις παραγκουπόλεις του Μπουένος Άιρες στην κορυφή του κόσμου (βίντεο)

Από τις φτωχογειτονιές της Αργεντινής βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου αλλά νικήθηκε από τους προσωπικούς του δαίμονες και στα 60 του χρόνια ο Ντιέγκο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή.