Κορονοϊός: εξιτήριο από τη ΜΕΘ με χειροκροτήματα για έναν 68χρονο (βίντεο)

Νικητής κατάφερε να βγει από την ΜΕΘ ο άνδρας ο οποίος νόσησε από κορονοϊό. Στιγμές συγκίνησης στο νοσοκομείο.

Στιγμές συγκίνησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων!

Ένας 68χρονος άνδρας, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό και είχε μεταφερθεί στα Ιωάννινα από την Κοζάνη, πήρε εξιτήριο σκορπίζοντας χαμόγελα αισιοδοξίας σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο ασθενής έμεινε εννέα ολόκληρες ημέρες νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά κατάφερε να βγει νικητής.

Οι νοσηλευτές που τον είδαν να εξέρχεται της Μονάδας, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ και ο ίδιος δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.