Κοινωνία

Τροχαίο με θύμα 19χρονη: έκκληση για πληροφορίες κάνουν μέσω ΑΝΤ1 οι γονείς (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 19χρονη σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι γονείς της μιλώντας στον ΑΝΤ1 κάνουν έκκληση σε όποιον είδε το περιστατικό, να τους πει τι ακριβώς συνέβη.