“Τηλεκπαίδευση” Μητσοτάκη με μαθητές από τα Χανιά

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τα παιδιά για την πανδημία και το εμβόλιο του κορονοϊού, την άθληση και τις εκδρομές.

Ζωντανή επαφή με την τηλεκπαίδευση είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που παρακολούθησε από το Μέγαρο Μαξίμου τη διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με τους μικρούς μαθητές, να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να μάθει για την προσαρμογή των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερωτήσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων, τις εκδρομές, την άθληση των παιδιών, τις ευκαιρίες να αφιερώνουμε χρόνο στην οικογένειά μας δίχως να προσηλωνόμαστε στην οθόνη ηλεκτρονικών συσκευών, τη στρατηγική εμβολιασμού, αλλά και για τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα forum επικοινωνίας των Ελλήνων μαθητών με συνομηλίκους τους στο εξωτερικό, οι οποίοι επίσης βιώνουν την πραγματικότητα της πανδημίας. Δεσμεύθηκε μάλιστα ότι θα φέρει την πρόταση της μικρής Κατερίνας για σύνδεση με παιδιά από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι τα μικρά παιδιά «έβαλαν δύο φορές τα γυαλιά» στους μεγαλύτερους, καθώς τηρούν πιστά τα μέτρα ασφαλείας, ενώ στην ερώτηση πότε θα ανοίξουν τα σχολεία η απάντηση ήταν «θα ανοίξουμε τα σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία της επιδημίας. Και θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε τα σχολεία όποτε αισθάνονται ότι θα είμαστε ασφαλείς να το κάνουμε». Σημείωσε πάντως ότι τα σχολεία θα είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν όταν θα αρχίσει η χαλάρωση του lockdown, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να ξαναρχίζει πρώτη τη δια ζώσης διδασκαλία. «Λίγη υπομονή θα κάνετε ακόμα και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερες ειδήσεις να σας πούμε», ανέφερε.

Η τάξη ως ομάδα

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την τηλεκπαίδευση, ο δάσκαλος της τάξης, Ευάγγελος Παγωνίδης, σημείωσε ότι η εμπειρία της εξ αποστάσεως λειτουργίας «έδεσε» την τάξη και ως ομάδα. Τόνισε ότι η κάλυψη της ύλης προχωρά κι ότι η προσαρμογή στην τηλεκπαίδευση εφαρμόστηκε ομαλά και ταχύτερα απ' ό,τι περίμενε, ειδικά αφού υπήρχε η εμπειρία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του επισήμανε ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για την φυσική παρουσία στην τάξη αλλά, υπό τις συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία, η τεχνολογία προσφέρει πολλά εργαλεία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Κάλεσε επίσης τους μαθητές να αξιοποιήσουν την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης και της χρήσης των τεχνολογικών εργαλείων που απαιτούνται. «Στον κόσμο που αλλάζει θα έχουμε όλο και περισσότερες δυνατότητες να μαθαίνουμε πράγματα μέσα από υπολογιστή, επομένως όλη αυτή η διαδικασία είναι κι ένα μάθημα για εσάς, για τη νέα γενιά», είπε.

Στη διαδικτυακή αυτή συνάντηση με τους μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων συμμετείχαν επίσης η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως από το Μέγαρο Μαξίμου και η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη από το υπουργείο Παιδείας. Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη λειτουργούσαν 54.000 τμήματα, ενώ συνολικά στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης συμμετέχουν 1,6 εκατ. δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές σε όλη την Ελλάδα.

Στη Σύνοδο Κορυφής η ιδέα που είχε η Κατερίνα

Η Κατερίνα ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν τα παιδιά του δημοτικού, όπως αυτά της έκτης τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων θα μπορούσαν να κάνουν τηλεμάθημα για 2 ή 3 ώρες με παιδιά από μια άλλη χώρα της Ευρώπης (π.χ. την Αγγλία) που βρίσκονται στην ίδια δύσκολη κατάσταση, λόγω των περιορισμών που συνεπάγεται η πανδημία.

Ο πρωθυπουργός έδωσε την ακόλουθη απάντηση: «Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου Κατερίνα. Θα το επεξεργαστούμε με την υπουργό και την υφυπουργό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι δύσκολο να φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Αυτό το οποίο μου είπες θα το πω και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούν παιδιά τα οποία μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες, τα ίδια βιώματα, είναι υποχρεωμένα αυτή την εποχή να μην πηγαίνουν σχολείο, να έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες. Μέσω της υπουργού και της υφυπουργού -Σοφία θα επανέλθουμε σε αυτό- θα φροντίσω προσωπικά, μιας και εσύ έκανες την πρόταση, το δικό σας τμήμα να το φέρουμε σε επαφή με ένα σχολείο στην Αγγλία με παιδιά της ίδιας ηλικίας για να κάνετε μια διαδικτυακή συζήτηση και ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών. Δεσμεύομαι ότι αυτό θα το κάνουμε άμεσα».

Η επιστροφή στο σχολείο

Στην ερώτηση του Πολύβιου για το τι παραπάνω μπορούν να κάνουν οι μαθητές για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού αλλά και το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η ερώτηση που θα ήθελαν να μου κάνουν όλοι οι μαθητές, όλοι οι δάσκαλοι, όλοι οι καθηγητές. Η απάντηση Πολύβιε είναι ότι θα ανοίξουμε τα σχολεία όποτε μας το επιτρέψουν οι ειδικοί και οι επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία της επιδημίας. Και θα μας επιτρέψουν να ανοίξουμε τα σχολεία όποτε αισθάνονται ότι θα είμαστε ασφαλείς να το κάνουμε. Εσείς ως παιδιά -το ξέρετε- κινδυνεύετε λιγότερο να αρρωστήσετε από τον covid 19. Μπορεί, όμως, να αρρωστήσετε χωρίς καν να το καταλάβετε και να μεταφέρετε άθελά σας τον ιό πίσω στο σπίτι και με αυτόν τον τρόπο να μολύνετε τον μπαμπά σας, τη μαμά σας, τον παππού σας, τη γιαγιά σας. Και γι' αυτό, αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε εσείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι πρώτα απ' όλα να τηρείτε όλα τα μέτρα τα οποία τα γνωρίζετε, πια, νομίζω καλά. Όλα τα παιδιά τα γνωρίζουν κ. Παγωνίδη, φαντάζομαι, και στο σχολείο όταν λειτουργούσε πηγαίνατε πάντα με τις μάσκες σας, καθαρίζατε τα χέρια σας, είχατε τα αντισηπτικά σας. Το ίδιο πρέπει να κάνετε και στο σπίτι ή όταν βγαίνετε από το σπίτι.

Και βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε πρώτα απ' όλα είναι να μην χάσετε το κέφι σας, το χαμόγελό σας, να δείτε αυτήν την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ως μια διαδικασία προσωρινή. Θα κρατήσει για λίγο, θα επιστρέψετε στο σχολείο σύντομα -θέλω να πιστεύω- αλλά να κοιτάξετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη νέα εμπειρία. Διότι καθώς θα μεγαλώνετε θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο -το ξέρετε καλά- για την παρουσία στην τάξη. Και το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι δάσκαλοί σας. Όμως στον κόσμο που αλλάζει θα έχουμε όλο και περισσότερες δυνατότητες να μαθαίνουμε πράγματα μέσα από υπολογιστή. Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία είναι και ένα μάθημα για εσάς, για τη νέα γενιά, για το πώς μπορείτε καθώς θα μεγαλώνετε να παίρνετε γνώσεις -όχι μόνο μέσα από τη φυσική σας παρουσία στην τάξη- αλλά και μέσα από ηλεκτρονικές διαδικασίες, όπως αυτή, καλή ώρα, που έχει δρομολογήσει το υπουργείο».

«Τα μικρά παιδιά μας έβαλαν δύο φορές τα γυαλιά»

Στην ερώτηση της Σίλιας για τον διαφορετικό τρόπο που χειρίζεται κάθε χώρα τον τομέα της εκπαίδευσης υπό τα νέα δεδομένα του κορονοϊού (ακόμη και ως προς το κλείσιμο ή μη των σχολείων), απάντησε ο πρωθυπουργός αλλά και η υπουργός Παιδείας:

Πρωθυπουργός: «Η απάντηση Σίλια μου είναι ότι γίνονται διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν χώρες που κράτησαν τα σχολεία ανοιχτά, υπάρχουν αρκετές χώρες που έκλεισαν τα σχολεία, υπάρχουν χώρες που έκαναν αυτό που κάναμε εμείς στο πρώτο κύμα της πανδημίας, κράτησαν τις μικρές τάξεις ανοιχτές, έκλεισαν τις μεγάλες τάξεις. Άρα, δεν υπάρχει μια απάντηση για το τι έκαναν οι χώρες, στην Αμερική έκλεισαν πάρα πολλά σχολεία. Κατά συνέπεια κάθε χώρα ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε έκανε αυτό το οποίο οι ειδικοί της υποδείκνυαν. Θέλω να τονίσω -και θέλω να σας το εξηγήσω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται- ότι ο λόγος που κλείνουμε τα σχολεία δεν είναι γιατί φοβόμαστε τόσο μήπως αρρωστήσεις εσύ. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο αποκαλούμε κυκλοφορία του κόσμου. Όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά, τα δημοτικά είναι ανοιχτά, κάποιος ίσως σας πάει στο σχολείο -αν δεν πάτε εσείς είστε μεγάλα παιδιά, κάποια μπορεί να πηγαίνετε και μόνα σας- αλλά ειδικά για τις μικρότερες τάξεις κάποιος θα πάει το παιδί στο σχολείο, κάποιος θα το πάρει από το σχολείο, θα κυκλοφορήσουν μαμάδες, ενίοτε και μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, θα κυκλοφορήσει ο πολύς κόσμος. Όσο κυκλοφορεί κόσμος και βγαίνει έξω, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού.

Άρα ο λόγος για τον οποίο κλείσαμε τα σχολεία έχει να κάνει με την επιλογή μας να μειώσουμε -όσο γίνεται- την κυκλοφορία του κόσμου. Αλλά επειδή, πιστεύω, ότι τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιες θετικές ενδείξεις, τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει έχουν δουλέψει -στα Χανιά πρέπει να πω ότι είμαστε καλά, είμαστε καλύτερα απ' ό,τι είμαστε σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Και η παράκλησή μου σε εσάς είναι: Όταν με το καλό ανοίξουν ξανά τα σχολεία -και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε να τα ανοίξουμε ξανά- να προσέχετε διπλά. Τώρα ξέρουμε καταρχάς ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο δουλεύει. Τα παιδιά δεν είναι τα πρώτα τα οποία θα εμβολιαστούν. Οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν είναι κυρίως οι γιατροί μας και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αυτοί δηλαδή οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό, αλλά σε κάθε περίπτωση εσείς πρέπει να προσέχετε. Θέλω να πω κάτι κ. Παγωνίδη: ότι τα παιδιά μας έβαλαν τα γυαλιά. Και τα μικρά παιδιά μας έβαλαν δύο φορές τα γυαλιά. Ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έβαλε υποχρεωτική μάσκα και στα παιδιά του νηπιαγωγείου και πρέπει να σας πω ότι η ανταπόκριση ήταν άψογη. Και θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλα τα παιδιά για το τι έχετε κάνει, για το γεγονός ότι τηρείτε τα μέτρα, ότι προσέχετε και για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Ξέρετε δεν ήταν μια εύκολη επιχείρηση αυτή. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα τα οποία το Υπουργείο τα έλυσε πιστεύω σχετικά γρήγορα, το γεγονός ότι έχουμε σήμερα, κάθε μέρα, δεκάδες χιλιάδες, πόσα είναι τα τμήματα ακριβώς;

Υπουργός Παιδείας: 55.000 τμήματα δημοτικού και νηπιαγωγείου και περίπου 38.000 και 39.000 τμήματα γυμνασίου και λυκείου. Σύνολο 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι, αυτοί είναι όλοι οι μαθητές της χώρας και όλοι οι εκπαιδευτικοί της χώρας, κάνουν τηλεκπαίδευση.

Πρωθυπουργός: Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο να το υλοποιήσουμε και όμως τα καταφέρνουμε, διορθώνουμε τις αδυναμίες μας και όπου μπορούμε γινόμαστε καλύτεροι».

Δύο ερωτήσεις για το εμβόλιο

Η Κωνσταντίνα, αναφερόμενη στο σχεδιασμό που υπάρχει για τη γρήγορη προμήθεια του εμβολίου, ρώτησε, πρώτον, αν θα εμβολιαστούν και τα παιδιά και, δεύτερον, αν το εμβόλιο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο όπως το εμβόλιο της γρίπης. Απαντώντας ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Δύο εξαιρετικές ερωτήσεις. Η απάντηση στο πρώτο είναι ότι θέλουμε να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Επειδή, όμως, σε πρώτη φάση θα έχουμε λίγα εμβόλια και τα εμβόλια σιγά σιγά θα αυξάνονται, θα πρέπει να εμβολιάσουμε πρώτα αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στο να κολλήσουν τον ιό. Ποιοί είναι αυτοί; Είναι οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία και είναι και οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας οι οποίοι αν κολλήσουν κορονοϊό κινδυνεύουν περισσότερο. Έχουμε, λοιπόν, ένα πολύ περίπλοκο σχέδιο εμβολιασμού. Θα στήσουμε γύρω στα 1.000 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους και τελικά οι ειδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μας υποδείξουν εάν πρέπει ή αν δεν πρέπει να εμβολιαστούν και τα παιδιά. Πιστεύω ότι τελικά, εφόσον, έχουμε αρκετά εμβόλια θα πρέπει να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να εμβολιαστούν ενδεχομένως και τα παιδιά. Εσείς, όμως, το ξέρετε καλά, δεν είστε οι πρώτοι οι οποίοι κινδυνεύετε να αρρωστήσετε, κινδυνεύετε, όμως, να μεταδώσετε τον ιό χωρίς να είστε άρρωστοι. Να είστε φορείς του ιού, δηλαδή, και να τον μεταδώσετε. Αυτό που δεν ξέρουμε, ακόμα, Κωνσταντίνα, είναι αν θα χρειάζεται να κάνουμε το εμβόλιο κάθε χρόνο. Το εμβόλιο τι είναι; Είναι ένας μηχανισμός ανοσίας. Μαθαίνει το εμβόλιο στο σώμα μας να πολεμάμε μόνοι μας τον ιό. Είτε είναι ιός της γρίπης, είτε είναι ο ιός της covid. Ακόμα δεν ξέρουμε πόση διάρκεια θα έχει το εμβόλιο το οποίο θα κάνουμε. Η ανοσία, δηλαδή, για πόσο καιρό θα κρατάει. Όπως δεν ξέρουμε, και όταν κάποιος αρρωστήσει αν δεν θα ξανακολλήσει covid γιατί πάλι αποκτά ανοσία. Ούτε ξέρουμε αν αυτή η ανοσία κρατάει έξι μήνες, 12 μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Άρα σε αυτό νομίζω ότι κανείς επιστήμονας δεν μπορεί να σου απαντήσει. Υπάρχει μια πιθανότητα -όπως εμβολιαζόμαστε για τη γρίπη κάθε χρόνο- να πρέπει να εμβολιαζόμαστε και για τον Covid κάθε χρόνο. Αλλά είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό».

Ερώτηση για το χρόνο με την οικογένεια

Ο Μανώλης ρώτησε τον πρωθυπουργό, μια προσωπική ερώτηση: Αν με δεδομένο το βαρύ πρόγραμμα που έχει, του μένει χρόνος για την οικογένειά του. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η εξής:

«Η απάντηση είναι πως ναι. Πάντα προσπαθώ να βρίσκω λίγο χρόνο για την οικογένειά μου. Πρέπει να σου πω τώρα εκ των πραγμάτων, επειδή δεν έχουμε ταξίδια, έχουμε ελάχιστα ταξίδια γιατί δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε, εκ των πραγμάτων κι εμείς συμμορφωνόμαστε απόλυτα με τα μέτρα. Άρα δεν βγαίνουμε έξω -ο μόνος λόγος για να βγω είναι να πάω στη δουλειά μου, να γυρίσω στο σπίτι μου ή ενδεχομένως να βγω για κάποια άθληση, πάντα στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται- άρα φροντίζω κάθε βράδυ να είμαι στο σπίτι και να τρώω μαζί με τη σύζυγό μου και με την κόρη μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σου πω ότι μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Μάλιστα στο πρώτο lockdown είχαμε στο σπίτι και τα δύο μεγάλα μου παιδιά -ο γιός μου αυτή τη στιγμή έχει μπει στρατό, δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά καθόλου τους τελευταίους δύο μήνες γιατί υπηρετεί τη θητεία του στην Αλεξανδρούπολη, η κόρη μου η μεγάλη είναι στο Λονδίνο- αλλά στο πρώτο lockdown ήμασταν και οι πέντε μας μαζί. Οι πέντε μας και τα δύο μας σκυλιά. Επομένως περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί οικογενειακά, και είναι κάτι που το χάρηκα ιδιαίτερα. Οπότε ναι, βρίσκω χρόνο για την οικογένεια, έστω και λίγο, και κάθε βράδυ φροντίζουμε έστω και αργά να τρώμε μαζί».

Ο πρόεδρος της τάξης ρώτησε για την οικονομία και την ανεργία

Ο Μιχάλης, ο πρόεδρος της τάξης, ρώτησε τον πρωθυπουργό για την οικονομία και το πρόβλημα της ανεργίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε την ακόλουθη απάντηση:

«Μιχάλη καταλαβαίνω γιατί είσαι πρόεδρος της τάξης. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι της δημόσιας υγείας, θέλουμε να κρατήσουμε τους Έλληνες υγιείς και γι' αυτό έχουμε πάρει αυτά τα δραστικά μέτρα, για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού. Αυτό όμως, όπως πολύ σωστά λες, έχει οικονομικές επιπτώσεις. Μαγαζιά έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, δεν λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα.

Εμείς λοιπόν ως κράτος τι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε: Όταν δίνουμε εντολή σε μία επιχείρηση να μην λειτουργήσει πρέπει να έρθουμε να τη στηρίξουμε. Πώς το κάνουμε αυτό; Με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι ότι πληρώνουμε εμείς τους εργαζόμενους της επιχείρησης, οι οποίοι δεν δουλεύουν. Τους δίνουμε λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπαιρναν εάν δούλευαν αλλά τους δίνουμε έναν βασικό μισθό. Και ταυτόχρονα δίνουμε κάποια χρήματα στην ίδια την επιχείρηση, για να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της. Με αυτό τον τρόπο όταν με το καλό τελειώσει το lockdown, δεν θα χρειαστεί οι επιχειρήσεις να κλείσουν οριστικά και θα έχουμε προστατεύσει τους ανθρώπους από το να χάσουν τη δουλειά τους.

Όσο, λοιπόν, σημαντική είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας από πλευράς υγείας, άλλο τόσο σημαντική είναι η στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων μέσα από αυτά τα μέτρα τα οποία σου περιέγραψα. Και πρέπει να σου πω ότι αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο, έχω γίνει περίπου ειδικός, στα θέματα των λοιμώξεων. Αφιερώνω όμως εξίσου πολύ χρόνο για να είμαι σίγουρος ότι αυτό το οποίο είπες δεν θα γίνει. Όταν δηλαδή με το καλό τελειώσει αυτή η περιπέτεια, όταν τελειώσει το lockdown, όταν θα βγεις ξανά εσύ έξω να πας σε ένα μαγαζί να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια, το μαγαζί θα είναι εκεί, οι εργαζόμενοι θα είναι εκεί, και με το καλό θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς».

Η πρόταση για ηλεκτρονική αποτοξίνωση και το κολυμβητήριο Χανίων

Η Νικόλ πρότεινε να καθιερωθεί μια ημέρα «ηλεκτρονικής αποτοξίνωσης» σε μια εποχή που περνάμε όλο και περισσότερες ώρες μπροστά σε οθόνες. Μίλησε στον πρωθυπουργό για τα οφέλη του αθλητισμού, όπως το ποδήλατο και η κολύμβηση, ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίας στο κολυμβητήριο Χανίων. Ο πρωθυπουργός απάντησε με τα εξής:

Νικόλ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αποδέχομαι με χαρά την πρότασή σου να πάμε ποδήλατο κάποια στιγμή παρέα στα Χανιά και βέβαια είναι, όντως, δέσμευσή μου ότι θα φτιάξουμε το κολυμβητήριο. Αυτό το οποίο ίσως δεν ξέρεις είναι ότι σε αυτό το πρώτο κολυμβητήριο των Χανίων έμαθα να κολυμπάω. Επομένως έχω και μια προσωπική δυνατή ανάμνηση από τον χώρο αυτό και αισθάνομαι και μια αυξημένη υποχρέωση ώστε να βοηθήσω για να ξαναφτιαχτεί. Μου αρέσει η ιδέα της ηλεκτρονικής αποτοξίνωσης, θα σας συνιστούσα, όμως, να την κάνετε και εσείς πράξη στον ελεύθερο χρόνο σας. Και εμείς προσπαθούμε στο σπίτι. Η μικρή μου κόρη είναι 17 ετών, είναι στην τρίτη λυκείου, αλλά διαπιστώνω ότι όλοι μας και εσείς και εμείς περνάμε περισσότερο χρόνο απ' ό,τι χρειάζεται μπροστά σε οθόνες, είτε κινητών, είτε ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας αν αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, να περιορίσουμε συνειδητά το χρόνο που περνάμε μπροστά στις οθόνες και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε στο σχολείο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τα μαθήματα, ενδεχομένως πρέπει να το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Κι αντί να περνάμε τόσο χρόνο στο facebook ή στο tik tok, να βγαίνουμε έξω, να κάνουμε μια βόλτα, να κάνουμε παραπάνω σπορ ή ενδεχομένως να συμφωνούμε -εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε στο σπίτι- ότι για δύο ώρες δεν θα κοιτάξει κανένας κινητό, κανένας υπολογιστή, κανένας τάμπλετ. Τα βάζουμε, λοιπόν, στην άκρη. Πάντα το κάνουμε, πάντα όταν τρώμε και τα ξαναπιάνουμε κάποια στιγμή αργότερα. Άρα έχεις απόλυτο δίκιο για την ιδέα της ηλεκτρονικής αποτοξίνωσης και βέβαια για το ζήτημα του σχολείου -ξέρω ότι είναι κουραστικό- δεν είναι εύκολο να είστε αρκετές ώρες συγκεντρωμένοι μπροστά σε μια οθόνη. Αλλά πάλι, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι είναι προσωρινό. Και θέλω να ξέρετε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ανοίξουμε -όταν οι ειδικοί μας δώσουν το πράσινο φως- θα είναι τα σχολεία και τα πρώτα σχολεία που θα ανοίξουν είναι τα δημοτικά. Επομένως λίγη υπομονή θα κάνετε ακόμα και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερες ειδήσεις να σας πούμε».

Για τα ομαδικά σπορ

Ο Δημήτρης επισήμανε μιλώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οι μαθητές τώρα βρίσκονται στην καραντίνα και δεν μπορούν να αθληθούν πολύ, ρωτώντας αν όταν τελειώσει με το καλό η καραντίνα θα υπάρχουν άλλα μέτρα ή θα είναι τα ίδια όπως παλιά. Ακολούθησε διάλογος:

Πρωθυπουργός: Εσύ Δημήτρη τι σπορ κάνεις;

Μαθητής: Εγώ κάνω skateboard και μπάσκετ.

Πρωθυπουργός: Ξέρω ότι το πιο δύσκολο πράγμα για κάποιον που αγαπάει τον αθλητισμό είναι να μην μπορεί να αθλείται. Και η αλήθεια είναι ότι θα μας πάρει λίγο καιρό να επανέλθουμε στα ομαδικά σπορ. Άρα, η σύστασή μου είναι να βρει κανείς τρόπους να αθλείται μέσα στα πλαίσια του τι μας επιτρέπουν οι ειδικοί ότι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα, όπως υπάρχουν πολλά διαδικτυακά στο σπίτι. Υπάρχουν και πολύ ωραία προγράμματα εκγύμνασης για αγόρια, για κορίτσια, για την ηλικία σας στο σπίτι. Μπορεί αύριο να είναι να πας να κάνεις τρέξιμο για να προετοιμάσεις τουλάχιστον τη φυσική σου κατάσταση. Άρα είναι σημαντικό να είμαστε δραστήριοι και μέσα στο Lockdown. Αυτά τα οποία μας επιτρέπουν οι ειδικοί να κάνουμε -και μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποια πράγματα- και ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να επιτρέψουμε και πάλι σε όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία και τις παιδικές ομάδες να λειτουργήσουν ώστε να ξαναγυρίσετε στις προπονήσεις σας και στους αγώνες σας.

Υπόσχεση για ξενάγηση στη Βουλή

Η Ιωάννα ρώτησε αν θα είναι τελικά δυνατό η τάξη της να επισκεφτεί την Βουλή. Ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Ελπίζω πως ναι, όλα εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να εμβολιαστούμε και πόσο πιστά θα τηρούμε τα μέτρα. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα ή δυσκολευόμαστε, γι' αυτό και έχουμε προβλήματα. Όταν λέω μέτρα δεν εννοώ να είμαστε κλεισμένοι μέσα. Εννοώ να φοράμε όλοι τη μάσκα μας, να κρατάμε τις αποστάσεις μας, να αποφεύγουμε τους συγχωτισμούς, τα μαζέματα σε σπίτια χωρίς μάσκα, τις φωνές, τους χορούς, τα γλέντια -που ξέρω ότι στην Κρήτη μας αρέσει να γλεντάμε, να πίνουμε καμία τσικουδιά παραπάνω και να τραγουδάμε- γιατί όταν τα κάνουμε αυτά εκ των πραγμάτων δεν φοράμε μάσκα.

Αν λοιπόν προσέξουμε, τότε θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια σύντομα. Όσο δεν προσέχουμε αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα σαν κι αυτά που έχουμε πάρει. Άρα εξαρτάται από όλους μας, νομίζω κι από εσάς, εσείς είστε πολύ υπεύθυνοι, το ξαναλέω τις πιο πολλές φορές τα παιδιά είναι πιο υπεύθυνα από τους γονείς. 'Αρα πιστεύω ότι θα μπορέστε να κάνετε την εκδρομή σας. Κι αν καταφέρετε και το τμήμα σας έρθει στη Βουλή δεσμεύομαι να έρθω να σας συναντήσω, να σας κάνω προσωπικά την ξενάγηση».

Δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη φυσική τάξη

Κλείνοντας τη συζήτηση ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη φυσική τάξη. Από την άλλη η τεχνολογία μας δίνει πολύ μεγάλα εργαλεία. Και γι' αυτό και το μέλλον θα είναι ένα μέλλον όπου, προφανώς, η φυσική τάξη θα έχει πάντα τον πρώτο αλλά όχι τον αποκλειστικό ρόλο. Και ισχύει αυτό το οποίο λέτε, ότι μπορούμε να βρισκόμαστε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε. Κι εμείς κάνουμε τηλεδιασκέψεις με ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είναι πιο εύκολο. Αλλά η φυσική τάξη, είναι φυσική τάξη. Η ανθρώπινη επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί αλλά και η τεχνολογία μας δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή κρίση και χαίρομαι που το κάνετε με τόσο κέφι και τόσο ενθουσιασμό. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετέχω στην τάξη σας και σας παρακαλώ πολύ με το καλό, εάν καταφέρετε να έρθετε στη Βουλή, η συνεργάτης μου η Κύρα είναι εδώ, θα επικοινωνήσετε με το πρωθυπουργικό Γραφείο και θα αναλάβω εγώ ο ίδιος να σας κάνω την ξενάγηση».

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το οποίο ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1920, έχει 242 μαθητές σε 12 τμήματα, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από 25 δασκάλους. Λειτουργεί χωρίς κενά, με ολοήμερο πρόγραμμα και η εξ αποστάσεως διδασκαλία υποστηρίζεται από σύνδεση με οπτική ίνα, ταχύτητας 100mbps. Το σχολείο διαθέτει τάξη υποδοχής για τη στήριξη αλλοδαπών μαθητών που υστερούν στην ελληνομάθεια, στην οποία φοιτούν παιδιά προσφύγων μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Προσφέρει επίσης παράλληλη στήριξη ή ιδιωτική παράλληλη στήριξη, σε συνολικά έξι παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.