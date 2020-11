Κόσμος

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: καταδίκασε την απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε σήμερα την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, με την οποία απαγορεύτηκαν σχεδόν πλήρως οι αμβλώσεις στη χώρα αυτή, επισημαίνοντας ότι «διακυβεύεται η υγεία και η ζωή των γυναικών» και παραβιάζονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με ψήφους 455 υπέρ, 145 κατά και 71 αποχές.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, μετά τη μεταρρύθμισή του από το συντηρητικό, καθολικό κυβερνών κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) και συμμορφούμενο προς τις επιθυμίες του, έθεσε εκτός νόμου τη διακοπή της εγκυμοσύνης λόγω σοβαρής δυσμορφίας του εμβρύου, κρίνοντας ότι είναι ασύμβατη με το Σύνταγμα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, άνευ προηγουμένου για τη χώρα.

Επί της ουσίας, με την απόφαση του δικαστηρίου απαγορεύτηκαν όλες οι αμβλώσεις, εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή αν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας. Οι ευρωβουλευτές σημείωσαν ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, που ξεκίνησε το 2015 στην Πολωνία, «έπληξε την ανεξαρτησία και τη νομιμότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου» και ότι «ο συνταγματικός χαρακτήρας των πολωνικών νόμων δεν είναι πλέον επαρκώς εγγυημένος».

Στη συζήτηση που έγινε στην ολομέλεια, η Επίτροπος Ισότητας Ελένα Ντάλι σημείωσε ότι η ΕΕ δεν έχει δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση. Υπενθύμισε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 2017 μια διαδικασία σε βάρος της Πολωνίας, λόγω των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης και εξέφρασε ανησυχία για την ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτή η διαδικασία «επί παραβάσει του άρθρου 7», όπως αποκαλείται, αφορά τη «σοβαρή καταπάτηση» των αξιών της ΕΕ και μπορεί θεωρητικά να οδηγήσει σε κυρώσεις, όπως στη στέρηση ψήφου στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η ίδια διαδικασία ξεκίνησε το 2018 και σε βάρος της Ουγγαρίας.

«Η Πολωνία του 2020 είναι κόλαση για τις γυναίκες», είπε κατά τη διάρκεια της συζήτησε ο ευρωβουλευτής Ρόμπερτ Μπιέντρον (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες), πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Πολωνίας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, κάθε χρόνο γίνονται λιγότερες από 2.000 νόμιμες αμβλώσεις στη χώρα. Οι γυναικείες οργανώσεις όμως εκτιμούν ότι παράνομα, ή στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται 200.000. «Ο περιορισμός ή η απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση (…) θα προκαλέσει αύξηση των παράνομων, επικίνδυνων αμβλώσεων» που ενέχουν θανάσιμο κίνδυνο για τις γυναίκες, κατήγγειλαν οι ευρωβουλευτές.