Δένδιας σε Στόλτενμπεργκ: Η Τουρκία υπονομεύει τη συνοχή της Συμμαχίας

Τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

Για την τουρκική προκλητική και παραβατική συμπεριφορά ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας, τηλεφωνικά,τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, ενόψει της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας, με τηλεδιάσκεψη στις 1-2 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η τουρκική συμπεριφορά όχι μόνο αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, αλλά παράλληλα υπονομεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο. Υπογράμμισε επίσης, όπως γνωστοποιούν οι ίδιες πηγές, ότι οι τουρκικές ενέργειες αντιβαίνουν θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Συμμαχίας, όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.α.

Από την πλευρά του, όπως γίνεται γνωστό, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ενημέρωσε για την παρουσίαση, κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Συνάντησης, της έκθεσης της ομάδας ειδικών που είχε ορίσει νωρίτερα ο ίδιος στο πλαίσιο της διαδικασίας διαλογισμού για το «ΝΑΤΟ 2030».

Περαιτέρω, επισημαίνουν ότι στην έκθεση των ειδικών, στην οποία συμμετέχει και ένας Τούρκος αξιωματούχος, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι κρίνεται επιβεβλημένη για την ενότητα και συνοχή του ΝΑΤΟ ο σεβασμός από το σύνολο των κρατών-μελών των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τον Οργανισμό, καθώς και η αποφυγή χρήσης του για ιδιοτελείς πολιτικούς σκοπούς.

Επί του ζητήματος αυτού, σημειώνουν ότι η Τουρκία, εδώ και χρόνια χρησιμοποιεί το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει κάθε μέλος της Συμμαχίας προκειμένου να «τιμωρήσει» χώρες με τις οποίες έχει διμερείς διαφορές, δημιουργώντας έτσι συνεχή προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Ο κατάλογος των χωρών που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ιδιοτελών σκοπών της Τουρκίας είναι μακρύς: Αίγυπτος, Αρμενία, Αυστρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ισραήλ. Στον κατάλογο αυτό, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, πρέπει να προστεθούν και οι σχέσεις του ΝΑΤΟ με την ΕΕ, καθώς η Τουρκία προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να αποκλείσει την Κύπρο από τη συνεργασία αυτή.