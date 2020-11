Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Προοδευτικό έλεγχο της πανδημίας το 2021 “βλέπει” ο ΠΟΥ

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις γιορτές των Χριστουγέννων και συνιστά προσοχή σε όλους.

Ο κορυφαίος ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δήλωσε σήμερα ότι ο ερχομός ενός εμβολίου κατά της COVID-19 θα επιτρέψει στον κόσμο να αποκτήσει προοδευτικά έλεγχο της νόσου τον επόμενο χρόνο.

«Η ζωή όπως την ξέραμε, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πιθανή, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και την σωματική απόσταση. Τα εμβόλια δεν αντιστοιχούν με αφανισμό της COVID. Η προσθήκη εμβολίων στα τρέχοντα μέτρα μας θα μας επιτρέψει να συντρίψουμε πραγματικά την καμπύλη, να αποφύγουμε τα lockdown και να αποκτήσουμε προοδευτικά τον έλεγχο της νόσου», δήλωσε ο Μάικ Ράιαν στο τηλεοπτικό δίκτυο RTE της πατρίδας του, της Ιρλανδίας.

«Πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση ότι πρέπει να μειώσουμε την πιθανότητα να μολύνουμε κάποιον άλλο, απλά οργανώνοντας προσεκτικά τις οικογενειακές μας συναθροίσεις κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Το σύνηθες στην Ιρλανδία, 15 άτομα στην κουζίνα να ξεφλουδίζουν πατάτες και να γεμίζουν γαλοπούλες, είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε», τόνισε.