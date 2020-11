Κοινωνία

Έφηβες εξαφανίστηκαν για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα!

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τριών κοριτσιών, τα οποία εξαφανίστηκαν για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα!

Συναγερμός, για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα, σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση τριών νεαρών κοριτσιών από την Αγία Παρασκευή.

Πρόκειται για την 15χρονη Πελαγία, την 16χρονη Αμάντα και την 13χρονη Σάλη, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στις 21 Νοεμβρίου. Τα ίδια κορίτσια χάθηκαν για πρώτη φορά την 1η Νοεμβρίου, ενώ μετά τον εντοπισμό τους, χάθηκαν ξανά στις 6 του ίδιου μήνα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εκ νέου εξαφάνιση των ανηλίκων και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους κατόπιν Εισαγγελικής εντολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, οι ανήλικες συνεχίζουν να βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και λόγω των ιδιαίτερης φύσης δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, αλλά και βρισκόμενες εκτεθειμένες εν μέσω της πανδημίας του COVID-19.

Η Πελαγία έχει ύψος 1.58 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν τζάκετ, μαύρο παντελόνι τζιν, μπλε αθλητικά παπούτσια και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Η Αμάντα έχει ύψος 1.62 μ., είναι αδύνατη, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη ζακέτα, μοβ κασκόλ, μαύρη φόρμα, γρκρι αθλητικά παπούτσια και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Η Σάλη έχει ύψος 1.50 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη μπλούζα, σκουρόχρωμη ζακέτα και σκούρο τζιν παντελόνι. Κρατούσε σακίδιο πλάτης.