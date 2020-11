Αθλητικά

Ήττα για τον “διπρόσωπο” ΠΑΟΚ

Με ανατροπή η νίκη της Αϊντχόφεν κόντρα στον “δικέφαλο” της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League παρουσίασε δύο πρόσωπα στην Ολλανδία και έχασε από την Αϊντχόφεν με 3-2. Προηγήθηκε με 2-0.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πήρε το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό, όντας ο Τζόλης σούταρε από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα κόντραρε στο γόνατο του Βαρέλα και κατέληξε στα δίχτυα.

Έξι λεπτά αργότερα, η Αϊντχόφεν κατάφερε να σκοράρει με τον Μάλεν, αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε ως οφσάιντ αν και φαίνεται να καλύπτεται από τουλάχιστον πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ. Άλλωστε, VAR δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση του Europa League.

Αφού δεν ήρθε η ισοφάριση, στο 14΄, ο δικέφαλος σημείωσε και δεύτερο γκολ, όταν ο Σβαμπ γύρισε προς τον Τζόλη και αυτός με πλασέ έκανε το 2-0.

H PSV πήρε στη συνέχεια την υπεροχή και στο 20΄ μείωσε με ωραία προσπάθεια και πλασέ του Γκάπκο μέσα από την περιοχή. Οι Ολλανδοί έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 26, με τον Ντάμφρις να αστοχεί από κοντά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αϊντχόφεν μπήκε με πάθος και κατάφερε μέσα σε δύο λεπτά να κάνει την ανατροπή. Ο Μαντουάκε ισοφάρισε στο 51' έπειτα από ωραία ενέργεια και πλασέ από το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 53΄ο Μάλεν από κοντά πλάσαρε για το τελικό αποτέλεσμα.

Η γηπεδούχος ομάδα, τέσσερα λεπτά αργότερα, έφτασε κοντά στο 4-2, αλλά ο Μαντουάκε πλάσαρε άστοχα. Τίποτα δεν άλλαξε και ο ΠΑΟΚ έχασε για τρίτη φορά στην Ολλανδία από την Αϊντχόφεν στην ιστορία του.