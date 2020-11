Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναμένεται η μέρα μας σήμερα που ενώ με το πέρασμα της Σελήνης στον Ταύρο αναζητούμε την ηρεμία μας οι εκπλήξεις της ημέρας δεν μας δίνουν το περιθώριο.

ΚΡΙΟΣ: Οι οικονομικές υποχρεώσεις σας δημιουργούν ένα αίσθημα πίεσης καθώς βλέπετε τα χρήματά σας να απορροφούνται σε λογαριασμούς και οφειλές με ένα τρόπο άμεσο και απαιτητικό. Λαμβάνοντας υπόψη την σωστή διαχείριση των εσόδων σας καλείστε να διευθετήσετε αυτές τις υποχρεώσεις στο παρόν σας και αυτό είναι κάτι που σας δημιουργεί μια απόλυτα δικαιολογημένη νευρική διάθεση. Ο σύντροφος σας είναι στο πλευρό σας και αυτό οφείλετε να του το αναγνωρίσετε…

ΤΑΥΡΟΣ: Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις και η θέση σας μέσα σε αυτές βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό στο μάτι του κυκλώνα που κατά καιρούς, δίνοντας τα σημάδια του, σας βγάζει εντελώς από την ανάγκη της ηρεμίας σας. Τα γεγονότα που έρχονται σας δίνουν μια ακόμα αφορμή για ανακατατάξεις στον χώρο των συνεργασιών σας που μπορεί να σας δημιουργούν μια αβεβαιότητα τώρα μα σίγουρα θα χτίσει καλύτερες βάσεις για το μέλλον ανταμείβοντας σας. Ερωτικά ζείτε και απολαμβάνετε τις ονειρικές στιγμές σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η τωρινή κατάσταση που αναγκαστικά ζούμε όλοι μας, του περιορισμού των κινήσεων και του εγκλεισμού δεν είναι ευχάριστη για κανένα μας πόσο μάλιστα για σας που η κίνηση αποτελεί τη βασική πηγή της ενέργειας σας. Αυτό, που ομολογουμένως δεν σας ταιριάζει, έχει την τάση να σας εκνευρίζει ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Για να αποφύγετε το αίσθημα της εσωτερικής πίεσης θα μπορούσατε να βρείτε τρόπους αποσυμπίεσης και διατήρησης των ενδιαφερόντων σας με τρόπο ασφαλή. Το ταίρι σας αισθάνεται τον εκνευρισμό σας και ίσως σας τον ανταποδώσει…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Έχετε την τάση να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τους ανθρώπους που πρωτογνωρίζετε και πάντα τους περνάτε από τεστ αξιολόγησης. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ερωτικούς συντρόφους που για να απολαύσουν την αγκαλιά της φροντίδας σας έχουν αποδείξει ότι δεν ήρθαν στη ζωή σας με τυχαία συναισθήματα. Ίσως αυτές τις μέρες κάτι να σας λέει η ισχυρή σας διαίσθηση πως οι άνθρωποι και οι διαθέσεις τους δεν είναι μόνιμες… Ώσπου να βεβαιωθείτε για αυτό καλό θα ήταν να επαγρυπνείτε τσεκάροντας λόγια και συμπεριφορές.

ΛΕΩΝ: Τα θέματα της καριέρας σας και της πορεία της δεν σταματούν να απασχολούν τη σκέψη σας το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε πως κάτι πρέπει να αλλάξετε και αυτό είναι παραπάνω από βέβαιο. Οι ευκαιρίες έρχονται και όσο και αν εσείς τις θεωρείτε βασανιστικά ανατρεπτικές ίσως να σας δείχνουν τον δρόμο που θα έπρεπε να ακολουθήσετε για ένα καλύτερο μέλλον. Το ταίρι σας έχει κάποιες ιδέες για αυτό που ίσως θα έπρεπε να τις ακούσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο τομέας της επικοινωνίας σας προβληματίζει ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η κίνηση και οι συζητήσεις σας δεν θα έχουν την αναμενόμενη ευκολία τους. Κάποιες επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά σας ίσως να μην έχουν την ευκαιρία της διεκπεραίωσής τους. Θα μπορούσε επίσης ένα ταξίδι που προγραμματίζατε για λόγους οικονομικούς και στόχους επαγγελματικούς να σας φέρει απρόσμενες εξελίξεις. Τίποτα όμως δεν είναι έτσι όπως αρχικά φαίνεται γιατί παρά τις όποιες δυσκολίες οι λύσεις έρχονται από εκεί που δεν το περιμένετε. Ερωτικά δεν είναι η μέρα σας σήμερα και το ξέρετε.

ΖΥΓΟΣ : Το ξαφνικό και το απρόσμενο κάνει την είσοδο του στα οικονομικά σας σήμερα με όχι απαραίτητο άσχημο τρόπο. Η αλλαγή έχει να κάνει κυρίως με τις σκέψεις που αυτές τις μέρες δημιουργήσατε σχετικά με αυτό. Το μόνο που μπορούμε με ασφάλεια να πούμε για αυτό είναι πως θα διαψευστείτε σε ότι προαποφασίσατε. Στα ερωτικά σας υπάρχει μια παρόμοια εικόνα για αυτό καλύτερα μην αναλύετε και μην προγραμματίζετε λεπτομερώς… όλα αλλάζουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η ανάγκη σας να νοιώσετε όμορφα συναισθηματικά αυτές τις μέρες ίσως έχει μια επιπλέον δυσκολία καθώς το ταίρι σας ίσως να μην νοιώθει την ίδια ανάγκη. Προφανώς είναι μια κατάσταση που σας ενοχλεί αλλά καλό θα ήταν για να μην νοιώθετε απόρριψη να δώσετε στους ανθρώπους του άμεσα κοινωνικού σας περίγυρου τον χρόνο τους ώστε να εκφράσουν αυτό που θέλουν και επίσης να προετοιμαστείτε για ότι και αν θέλουν να σας πουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα μπορούσατε να κατηγορηθείτε ως χειριστικοί.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι πιέσεις που αντιμετωπίζετε και οι συνεχόμενες ανατροπές στον χώρο της εργασίας και της καθημερινότητάς σας θα μπορούσαν να σας αναστατώσουν έως ένα σημείο. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό γιατί μέσα από τις ανακατατάξεις και τη γρήγορη εναλλαγή των γεγονότων πάντα δημιουργούνται οι συνθήκες για κάποιες καινούριες ευκαιρίες από τις οποίες θα μπορούσατε να επωφεληθείτε. Άλλωστε η τύχη σας συντροφεύει. Στα ερωτικά έχετε πολλές ευκαιρίες αρκεί να διακρίνετε τις κατάλληλες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι εξελίξεις αυτό το διάστημα τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς βάζοντας στόχο τα ερωτικά σας. Αυτές τις μέρες τα συναισθήματα σας θα μπορούσαν να έχουν μια ξαφνική αλλαγή. Θα πρέπει να είχατε ήδη αισθανθεί εδώ και καιρό πως η σταθερότητα στον τομέα των αισθηματικών σας δεν υπάρχει, μα αυτό τις περισσότερες φορές γίνεται για καλό. Τίποτα δεν μπορεί να βρει τον χώρο να εγκατασταθεί αν πρώτα δεν του παραχωρήσουμε τον χώρο και τον χρόνο μας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πάντα τα πράγματα αλλάζουν και πάντα καλούμαστε να αλλάξουμε και εμείς μαζί τους. Στον χώρο του σπιτιού και τις οικογένειας οι αλλαγές φαίνεται να είναι απαραίτητες αυτές της μέρες και αν δεν σχεδιάζετε ήδη μία μετακόμιση θα μπορούσατε να κάνετε αλλαγές στη μόνιμη κατοικία σας που θα μπορούσαν ίσως να είναι κατασκευαστικές ή αλλαγές στη διάταξη του χώρου. Με το ταίρι σας υπάρχει μια ταύτιση απόψεων που ξεκινά από το αμοιβαίο ενδιαφέρον…

ΙΧΘΥΕΣ: Κάποια σχέδια που κρατούσατε καιρό τώρα σε στάση αναμονής ήρθε η ώρα να τα υλοποιήσετε. Ίσως κάποιες ξαφνικές ανατροπές σας βγάλουν από τον αρχικό σας προϋπολογισμό γιατί οι επικοινωνιακές εξελίξεις και οι ανατροπές στη δυνατότητα μετακίνησης θα μπορούσαν να γίνουν απρόβλεπτες αλλάζοντας το πλάνο του σχεδιασμού σας. Φανείτε διαλλακτικοί και επωφεληθείτε από την διαισθητική σας ικανότητα που πάντα βρίσκει τις σωστές λύσεις. Το ταίρι σας, με κάποιες ξαφνικές δηλώσεις, συντηρεί το όλο κλίμα της ανατροπής…

Πηγή: astrologos.gr