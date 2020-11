Κόσμος

ΗΠΑ: Ξεκινά ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού

Η ανακοίνωση του απερχόμενου Προέδρου για την εκκίνηση του προγράμματος εμβολιασμού.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι η διανομή εμβολίου εναντίον του νέου κορονοϊού θα αρχίσει την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με αμερικανούς στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στο εξωτερικό, με την ευκαιρία της γιορτής των Ευχαριστιών, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι αρχικά θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το υγειονομικό προσωπικό και οι πιο ηλικιωμένοι πολίτες.