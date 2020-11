Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος: Δεν θα χρειάζεται δισταγμός για τα εμβόλια αφού εγκριθούν

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ μιλά στον ΑΝΤ1 για την πορεία της πανδημίας, τα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την άρση του lockdown και για τα εμβόλια.

Για την ένταση της πανδημίας του κορονοϊού μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής, Θάνος Δημόπουλος.

Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει το γεγονός ότι τα κρούσματα πέφτουν στα αστικά κέντρα, όχι όμως στην περιφέρεια, εκτίμησε πως «μια πιθανή εξήγηση είναι ο τρόπος εργασίας σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως εργοστάσια ή συγκομιδή ελιάς, όπου μπορεί να υπάρχει συνωστισμός και να δημιουργούνται εστίες» και πρόσθεσε ότι μπορεί επίσης να υπάρχει και μια αίσθηση ότι ‘εδώ δεν υπάρχει κορονοϊός’».

«Πραγματοποιούνται πολλά τεστ συγκριτικά με πριν», διαβεβαίωσε, τονίζοντας πως «το στοίχημα είναι να κερδίσουμε μέρες, να μειώσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων, να μην πιεστούν άλλο τα νοσοκομείο, εωσότου έχουμε το εμβόλιο».

Άλλωστε, είπε, «έχουμε δεδομένα από τα λύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ότι θα μειωθούν τα κρούσματα, οπότε ας κάνουμε υπομονή λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες».

«Η άρση των μέτρων θα είναι μερική και λελογισμένη», είπε σχετικά με την επομένη του lockdown, ξεκαθαρίζοντας ότι, «μέτρα όπως η μάσκα, οι αποστάσεις και ο αερισμός των κλειστών χώρων, είναι μέτρα που θα ισχύουν ακόμα κι όταν θα ξεκινήσει το εμβόλιο. Μέχρι να υπάρξει προστασία στο 90% του πληθυσμού, θα περάσει ένα εξάμηνο».

Σχολιάζοντας τις αντιρρήσεις που διατυπώνονται για τα εμβόλια, τόνισε ότι, η έγκριση από το FDA και το MDA αποτελεί εξασφάλιση αποτελεσματικότητας αλλά και ασφάλειας. «Όταν εγκριθούν τα συγκεκριμένα εμβόλια, δε θα χρειάζεται να υπάρχει δισταγμός για το αν θα τα κάνουμε ή όχι».

«Όσο θα βλέπει ο κόσμος ότι οι διπλανοί του εμβολιάζονται, πιστεύω ότι τελικά θα πετύχουμε ένα σημαντικό ποσοστό εμβολιασμού», εκτίμησε τέλος.