Πολιτική

“Φρένο” στην άρση του lockdown

Ρεκόρ διασωληνωμένων και «ασφυξία» στα νοσοκομεία. Διπλασιάστηκαν μέσα σε λίγες μέρες οι θάνατοι. Πώς θα γίνει η άρση του lockdown.

Παράταση του lockdown μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε την Πέμπτη και επίσημα, την ώρα που ο αριθμός των διασωληνωμένων δεν εμφανίζει σημάδια υποχώρησης, όπως και ο αριθμός των θανάτων, που τείνει να παγιωθεί στους 100 ημερησίως.

Σπάζοντας ένα ακόμα όριο, ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό ξεπέρασε τους 2000, φτάνοντας του 2001, αριθμό σχεδόν διπλάσιο από ό,τι δώδεκα μέρες πριν, αφού στις 14 Νοεμβρίου ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα ήταν 1035.

Το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες «χάθηκαν» όσοι άνθρωποι «χάθηκαν» τους οκτώ μήνες της πανδημίας, δείχνει και την ένταση του δεύτερου κύματός της.

Ταυτόχρονα, οι διασωληνωμένοι ξεπέρασαν τους 600, εντείνοντας την πίεση στις ΜΕΘ, κάτι που οδήγησε στην πρώτη επιχείρηση διακομιδής ασθενών, από τη Δράμα με ειδική πτήση C – 130 σε τρία νοσοκομεία της Αθήνας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η διοικητής του νοσοκομείου Δράμας Ν.Καρατζόγλου, τόνισε την πίεση στην οποία βρίσκεται το επαρχιακό νοσοκομείο. Όπως είπε, από τις τρεις κλίνες ΜΕΘ που υπήρχαν, έγιναν 12, οι οποίες και γέμισαν μέσα σε δύο μέρες. Μάλιστα, είπε ότι, χθες διασωληνώθηκαν ακόμα τρεις ασθενείς, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, πάντως, φεύγει κλιμάκιο από το ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, για το νοσοκομείο Δράμας, όπου η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ανακοινώθηκε η παράταση του lockdown έως τις 7 Δεκεμβρίου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, προοίμιο «δύσκολων» Χριστουγέννων. Ο Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στις περιοχές που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, όπως η Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνανία, Λέσβος και Αχαΐα και χαρακτήρισε την απόφαση «επιβεβλημένη».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει ήδη προαναγγείλει ότι, το άνοιγμα της αγοράς θα γίνει σταδιακά, ενώ οι ειδικοί, μεταξύ των οποίων ο πρύτανης του ΕΚΠΑ τονίζουν ότι, μέτρα όπως η μάσκα, οι αποστάσεις και η αποφυγή συνωστισμού, θα πρέπει να μας γίνουν συνήθεια για τουλάχιστον ένα εξάμηνο από τη στιγμή που θα αρχίσει ο εμβολιασμός.

Το πότε θα γίνει τελικά η άρση του lockdown και το άνοιγμα της αγοράς είναι ασαφές, καθώς λαμβάνονται καθημερινά υπόψη τα δεδομένα. Σήμερα άλλωστε, ο Πρωθυπουργός και το κυβερνητικό κλιμάκιο θα έχουν την τακτική τους ενημέρωση από την Επιτροπή των Ειδικών, ενώ μέσα στην άλλη εβδομάδα αναμένονται ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα σχέδια που υπάρχουν είναι πολλά, με το άνοιγμα των σχολείων να μπαίνει σε προτεραιότητα και την εστίαση να «μένει για το τέλος». Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι ακόμα και μετά την όποια άρση του lockdown, οι μετακινήσεις από νομό σε νομό θα συνεχίσουν να απαγορεύονται. Άλλωστε, οι ειδικοί έχουν κάνει από καιρό σαφές ότι, τα φετινά Χριστούγεννα θα πρέπει να γιορταστούν σε στενό κύκλο, ώστε να μην υπάρξει «πισωγύρισμα» στην έξαρση των κρουσμάτων.