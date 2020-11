Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ασφυκτική η κατάσταση στη Δράμα (βίντεο)

Η διοικήτρια του Νοσοκομείου και ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΝΤ1, μία μέρα μετά την αεροδιακομιδή ασθενών στην Αθήνα.

Ασφυκτική είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας, καθώς η πόλη δοκιμάζεται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Την Πέμπτη τρεις ασθενείς διακομίστηκαν σε ισάριθμα νοσοκομεία της Αθήνας, καθώς δεν υπήρχε κενή κλίνη σε ΜΕΘ όλης της βόρειας Ελλάδας, ενώ αυτήν τη στιγμή ακόμα τρεις «αναζητούν» κρεβάτι ΜΕΘ- Covid.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η διοικητής του Νοσοκομείου, Ν.Καρατζόγλου, οι δώδεκα ΜΕΘ του νοσοκομείου έχουν γεμίσει ήδη από τις πρώτες μέρες που άνοιξαν, ενώ χθες ακόμα ένας διασωληνωμένος ασθενής μεταφέρθηκε στον «Άγιο Δημήτριο», στη Θεσσαλονίκη.

Εξηγώντας την κατάσταση που επικρατεί, ο πρόεδρος των εργαζομένων, είπε ότι, έχουν φτιαχτεί στο χειρουργείο του νοσοκομείου τέσσερα κρεβάτια, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ασθενείς, μέχρι την εισαγωγή τους σε ΜΕΘ. Εκεί, βρίσκονται οι τρεις ασθενείς σήμερα, οπότε και οι θεράποντες ιατροί αναζητούν κρεβάτια ΜΕΘ για να τους μεταφέρουν.

Σύμφωνα με τον Ι.Παπαδόπουλο, πριν από τη μεταφορά των τριών διασωληνωμένων με C-130 στην Αθήνα, έγινε αναζήτηση στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας, τα οποία όμως ήταν ήδη γεμάτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας στους τέσσερις στην πόλη της Δράμας, είναι θετικοί.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι, κλιμάκιο παθολόγων αναχωρεί σήμερα από το ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, για να μεταβεί προς υποστήριξη του προσωπικού του νοσοκομείου Δράμας.

Το προσωπικό, άλλωστε, δεν έχει μείνει ανεπηρέαστο, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, 105 συνάδελφοί του έχουν νοσήσει, δύο εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Την περασμένη εβδομάδα, άλλωστε πέθανε από κορονοϊό εργαζόμενος του νοσοκομείου, ενώ χθες η σύζυγος εργαζόμενου.