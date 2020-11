Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Δεν θα υπάρξει “κόφτης” στα sms

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής για τα sms, την ψηφιακή μεταρρύθμιση των υπηρεσιών και τον εμβολιασμό των πολιτών.

«Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι, αυτήν τη στιγμή, όμως το τεχνικό κομμάτι είναι το εύκολο, αν το ζητήσουν οι ειδικοί», απάντησε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ερωτηθείς αν θα υπάρξει και 7ος κωδικός στα sms μετακίνησης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι, «δεν υπάρχει ενδεχόμενο κόφτη στα sms», τα οποία είναι άλλωστε, ισοδύναμα με το χαρτί».

Σχετικά με το πώς θα γίνει ο εμβολιασμός των πολιτών, έκανε σαφές ότι, «το γενικό πρόσταγμα το έχει το υπουργείο Υγείας, το πιο δύσκολο είναι πώς θα φτάσουν τα εμβόλια στα κέντρα εμβολιασμού» και εξήγησε ότι, «το τελευταίο σκέλος, όπου μπαίνει ο δικός μας ρόλος είναι η ενημέρωση του πολίτη».

Οι τρόποι που εξετάζονται για την οργάνωση του εμβολιασμού των πολιτών, είπε ο Υπουργός είναι τρεις:

Τηλεφωνικό κέντρο: ενημέρωση των πολιτών διά τηλεφώνου

Πλατφόρμα για ραντεβού: εφόσον είναι κάποιος σε κατηγορία που έχει εγκριθεί να εμβολιαστεί, να μπαίνει κανείς στην πλατφόρμα και να κλείνει το ραντεβού

Άυλη συνταγογράφηση: Εφόσον έχει γραφτεί στην άυλη συνταγογράφηση κάποιος, να λάβει χωρίς αίτηση ένα sms που θα αναφέρει την προτεινόμενη ώρα και μέρα.

Ο Υπουργός κάλεσε τους πολίτες, με την αφορμή, να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα, όπου όπως είπε, δηλώνεται και διεύθυνση, συνεπώς το κέντρο εμβολιασμού που θα προτείνεται, θα είναι κοντά στον κάθε πολίτη.

Ξεκαθάρισε, επιπλέον ότι, ο εμβολιασμός θα γίνεται βάσει των κριτηρίων της Επιτροπής Εμβολιασμού και μόνο το τεχνικό κομμάτι της οργάνωσης θα γίνεται μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

«Καλύτερο να πήξουμε στις πλατφόρμες, παρά στις ουρές», είπε αναφερόμενος στο πλήθος των πλατφορμών τις οποίες πλέον χρησιμοποιούμε και παρομοίασε το gov.gr με το ΚΕΠ, καθώς εκεί συγκεντρώνονται πλέον 819 υπηρεσίες.

Αναφορικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων των πολιτών στις πλατφόρμες, εξήγησε ότι η ψηφιακή επικαιροποίηση είναι «αντανάκλαση του χαρτιού» και τόνισε ότι, «γίνεται μία τιτάνια προσπάθεια να περάσουμε στον 21ο αιώνα».

Ερωτηθείς τέλος, για το πλήθος των sms μετακίνησης που στέλνονται από τη βόρεια Ελλάδα, που παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη επιδημιολογικά, ξεκαθάρισε πως «ηθελημένα έχουμε μόνο τον ημερήσιο όγκο των sms και δεν κρατάμε άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ιδιωτικότητα του πολίτη».