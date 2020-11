Life

“Χιούστον το Λύσαμε”: Παπαλουκάς και Ελευθερίου από τη Γη... στο Διάστημα (εικόνες)

Το “Χιούστον το Λύσαμε” με τους Φάνη Λαμπρόπουλο και Νικόλα Ράπτη, έρχεται σαν... "κομήτης" για να ταράξει την καθημερινότητά μας. Μείνετε συντονισμένοι, την Παρασκευή, στις 23:00, στον ΑΝΤ1!

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Αυτή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 00:00 στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει ο Θοδωρής Παπαλουκάς:

Πώς διαχειρίστηκε το τέλος της μπασκετικής του καριέρας;

Πόσο πολύ του στοίχισε που δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό;

Τι όνειρα κάνει για την κόρη του, όταν μεγαλώσει;

Γιατί έφυγε ο Δημήτρης Διαμαντίδης από την Ακαδημία μπάσκετ που είχαν φτιάξει μαζί και πώς είναι οι σχέσεις τους σήμερα;

Θα δεχόταν να γίνει πρόεδρος του Ολυμπιακού;

Θεωρεί ότι είναι καλύτερος παίκτης από τον Βασίλη Σπανούλη;

Ποιον θεωρεί αυτή τη στιγμή τον καλύτερο εν ενεργεία παίκτη;

Επίσης, φτιάχνει τις δικές του πεντάδες με πρόσωπα της ελληνικής showbiz, δημιουργώντας το τέλειο ντέρμπι και περνάει μία μέρα με τον Φάνη και τον Νικόλα, οι οποίοι έχασαν ένα στοίχημα που έβαλαν στο πλατό!

Αμέσως μετά η Ελευθερία Ελευθερίου απαντά σε όλα τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Πόσο καλά κυπριακά γνωρίζει ο Φάνης και ο Νικόλας;

Πόσο δύσκολα πέρασε η Ελευθερίας Ελευθερίου στη Eurovision;

Πώς τα πήγε στο Your Face Sounds Familiar: The Eurovision Edition που έστησαν τα παιδιά στο πλατό της εκπομπής;

Πόσο καλά μπορεί να χορέψει ο Φάνης και ο Νικόλας το Aphrodisiac

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

