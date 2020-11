Κοινωνία

Απήγαγαν 23χρονο και ζητούσαν λύτρα

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση αρπαγής νεαρού. Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα ίχνη των δραστών. Ποιο ήταν το κίνητρο της απαγωγής.

Στα ίχνη των δραστών που κρατούσαν παράνομα και εκβίαζαν 23χρονο, Αλβανό υπήκοο, έφθασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός άνδρας είχε απαχθεί τον περασμένο Φεβρουάριο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και για πάνω από ένα 24ωρο τον κρατούσαν μέσα σε αυτοκίνητο μέχρι να καταβάλλουν συγγενικά του πρόσωπα χρήματα για να αφεθεί ελεύθερος. Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες ζήτησαν εκβιαστικά 2.500 ευρώ και αφού συμφώνησαν να λάβουν 1.000 ευρώ τον απελευθέρωσαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. που ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης, ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρεις συμπατριώτες του θύματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο νεαρές Ελληνίδες που ανέλαβαν να παραλάβουν τα χρήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, το κίνητρο της πράξης τους φαίνεται πως ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν οι δράστες με το θύμα και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν αυτές συνδέονται με παράνομες συναλλαγές. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψής από τον αρμόδιο ανακριτή.