Κορονοϊός: Θρήνος για άνδρα που πέθανε 48 ώρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο

Σοκ από τον θάνατο του 58χρονου. Ήταν με πυρετό για μέρες στο σπίτι του. Δύσκολη η κατάσταση στον Βόλο λόγω κορονοϊού .

(εικόνα αρχείου)

Σοκ προκαλεί ο θάνατος ενός 58χρονου στον Βόλο από κορονοϊό, καθώς ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από δύο μόνο ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ταχυδρόμος", παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ο 58χρονος εισήχθη στην κλινική COVID-19 του νοσοκομείου με επιβαρυμένη την κατάσταση της υγείας του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό εμπύρετος για αρκετές ημέρες. Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε, πριν τον "χτυπήσει" η πανδημία ήταν αρτηριακή πίεση.

Και όμως, σε λίγες ημέρες ο φονικός ιός τού προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στο αναπνευστικό σύστημα, με αποτέλεσμα, παρά τη θεραπεία που του χορηγήθηκε να καταλήξει από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με όσα είπε στον "Ταχυδρόμο" ο διευθυντής των ΤΕΠ Ηλίας Καραμέτος, "από οργανισμό σε οργανισμό ο ιός συμπεριφέρεται περίεργα. Υπάρχουν δηλ. περιπτώσεις ασθενών μεγάλης ηλικίας που καταφέρνουν, παρά το γεγονός ότι είναι καταβεβλημένοι, να ξεπεράσουν τον κίνδυνο και άλλοι που χωρίς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, επειδή αψηφούν τα πρώτα συμπτώματα, καθυστερούν να προσέλθουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία, είτε γιατί φοβούνται τη διασπορά του ιού, είτε διότι εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπεράσουν το πρόβλημα κατ' οίκον και όταν σπεύδουν για νοσηλεία, ο οργανισμός τους είναι ήδη επιβαρυμένος και ενδεχομένως η ζημιά που προκαλείται να καταστεί μη αναστρέψιμη".

Ανάσα στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο

Την ίδια ώρα, μικρά μεν, αλλά αισιόδοξα, είναι τα μηνύματα που έρχονται από το «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου, αφού όπως δείχνουν τα στοιχεία τα τελευταία 24ωρα διαφαίνεται έστω και μία μικρή κάμψη, αφού υπάρχει μείωση στις εισαγωγές ατόμων, που ασθενούν από covid-19 και παράλληλα τα εξιτήρια ασθενών από τον ιό αυξάνουν.

Αυτό αποτελεί πραγματική ανάσα για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, βλέποντας πως υπάρχει μία σταθεροποίηση της κατάστασης στο μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σήμερα σε όλες τις κλινικές για τον covid-19 νοσηλεύονται 86 ασθενείς, επί πλέον οκτώ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κλίνες ΜΕΘ/covid και τρεις σε θαλάμους αρνητικής πίεσης, που σημαίνει ότι υπάρχουν και 4 κενές κλίνες σε θαλάμους αρνητικής πίεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες έγιναν 10 εισαγωγές ασθενών με covid-19 στο «Αχιλλοπούλειο», αλλά το θετικό είναι ότι τα εξιτήρια ασθενών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο και τελικά ανέρρωσαν ήταν 13, στοιχείο που δίδει για ακόμη μία ημέρα αισιοδοξία για την πορεία της πανδημίας.

Παράλληλα, από το πρωί διενεργούνται για άλλη μία φορά Drive through rapid tests σε εκατοντάδες πολίτες του Βόλου, που επιθυμούν να υποβληθούν προληπτικά στην εξέταση με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Από το πρωί έχουν σχηματισθεί μεγάλες ουρές αυτοκινήτων έξω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, ώστε οι οδηγοί και οι επιβάτες να υποβληθούν στο τεστ. Τα rapid test για τον covid-19 διεξάγονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

Σήμερα από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποιείται δειγματοληψία για τον κορονοϊό και στην περιοχή του Αλμυρού.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος προειδοποίησε ότι «αν από τα νέα τεστ καταδειχθεί και πάλι υψηλό ποσοστό διασποράς του κορονοϊού δεν θα διστάσει να ζητήσει με δική του πρωτοβουλία το κλείσιμο της μεγάλης παραλίας του Βόλου», όπου παρατηρείται συνωστισμός κόσμου και κυρίως νεολαίας στο παραλιακό πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.