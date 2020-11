Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Πελετίδη και “καμπανάκι” για τον Άγιο Ανδρέα

Την προσοχή ενόψει και του εορτασμού του πολιούχου της Πάτρας ζήτησε από πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση της Πάτρας ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Πατρέων Κωνσταντίνο Πελετίδη και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη αυστηρότατης τήρησης των υγειονομικών μέτρων ενόψει και της εορτής του πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα, τη Δευτέρα.

Επεσήμανε μάλιστα ιδιαίτερα το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη υγειονομική επιβάρυνση στην περιοχή, γεγονός που επιβάλει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή από τους πολίτες και ζήτησε από τους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλουν σε αυτό.