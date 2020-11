Life

VICE Specials: “Το Κυνήγι της Τελειότητας” (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει ακόμη ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που ετοίμασε το ελληνικο γραφείο του VICE.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το Κυνήγι της Τελειότητας».

Λόγω της διάδοσης των νέων προτύπων ομορφιάς μέσω των social media και ειδικά του Instagram, τα «πειραγμένα» πρόσωπα λόγω των botox, των υαλουρονικών θεραπειών, αλλά και τα αλλαγμένα σώματα, τα συναντάμε σε όλο και μικρότερες ηλικίες.

Ο πιο διάσημος Έλληνας make-up artist Αχιλλέας Χαρίτος μίλησε στο VICE και την Ελίζα Μπενβενίστε, για το πώς ακριβώς επηρεάστηκαν τα πρότυπα ομορφιάς από τα social media. Επίσης, ο γνωστός φωτογράφος Γιώργος Καλφαμανώλης, εξηγεί πώς το Photoshop ήταν ένας προάγγελος των αισθητικών επεμβάσεων που άρχισαν να γίνονται μαζικά τα τελευταία χρόνια.

Μιλήσαμε με την 27χρονη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει ξεκινήσει από τα 21 της χρόνια, προκειμένου να βελτιώσει το στήθος, τη μύτη και τα χείλη της. Η κάμερα του VICE την ακολούθησε σε μία θεραπεία botox που της έκανε ο πλαστικός χειρουργός Αριστομένης Γιαννόπουλος, ο οποίος στη συνέχεια ανέλυσε τη νέα κουλτούρα των αισθητικών επεμβάσεων στις οποίες καταφεύγουν γυναίκες και άντρες, όλο και μικρότερων ηλικιών.

Τέλος, γνωρίσαμε την 25χρονη Κατερίνα Πρωτόπαπα, που έχει δημιουργήσει με συνομήλικές της την ομάδα «Full House» με σκοπό να προωθήσουν το κίνημα υπέρ της φυσικής εμφάνισης, που γεννήθηκε μετά την ευρεία διάδοση των αισθητικών επεμβάσεων.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.









