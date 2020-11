Οικονομία

Στους δρόμους της Αθήνας ακόμα ένα ηλεκτροκίνητο λεωφορείο (εικόνες)

Ξεκίνησε το δοκιμαστικό δρομολόγιο. Χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου θα μετακινούνται οι επιβάτες. Σε ποια γραμμή είναι το νέο λεωφορείο.

Ενα ακόμη ηλεκτρικό λεωφορείο βγήκε σήμερα το πρωί στους δρόμους της πρωτεύουσας, με δοκιμαστικό δρομολόγιο στη γραμμή 2 Παγκράτι Κυψέλη.

Η έναρξη του δρομολογίου έγινε από το αμαξοστάσιο της Ο.ΣΥ. ΑΕ στο Ρουφ, παρουσία της διοίκησης της εταιρείας και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Πρόκειται για το ηλεκτροκίνητο SOLARIS Urbino 12 Electric, ευρωπαϊκής τεχνολογίας αυτή τη φορά, το οποίο θα κυκλοφορεί δοκιμαστικά για δυο μήνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ταιριάζει στις ανάγκες της πρωτεύουσας, με τους επιβάτες να μετακινούνται στο κέντρο της χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου.

«Σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τη χώρα μας και για όλη την Ευρώπη, αφού από την μία έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ μεγάλη κρίση της πανδημίας και από άλλη πρέπει να προετοιμάσουμε την Ελλάδα για την επόμενη μέρα, η ηλεκτροκίνηση κατέχει κεντρική θέση στην ατζέντα και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με την κυβέρνηση συνολικά, έχουν θέσει την ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο της πολιτικής τους. Γι' αυτό το λόγο έχουμε δώσει σοβαρά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ΙΧ και ταυτόχρονα μεγάλο μέρος από τα 1.300 νέα λεωφορεία που θα πάρουμε με το μεγάλο διαγωνισμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Η ηλεκτροκίνηση, επισήμανε ο υπουργός, είναι το μέλλον γιατί πρώτον εξοικονομούμε ενέργεια και δεύτερον γιατί είναι φιλική προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει να πάρει ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να αφήσουμε πίσω την εποχή που βλέπαμε ένα τροχαίο υλικό πολύ ταλαιπωρημένο, που ταλαιπωρούσε και τους εργαζόμενους, αλλά κυρίως τους επιβάτες και τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στόχος των δοκιμαστικών διαδρομών, κατέληξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είναι να δούμε αν αυτά τα λεωφορεία μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες της χώρας μας. Ο σχεδιασμός είναι ο διαγωνισμός για τα νέα λεωφορεία να βγει στον αέρα τους επόμενους μήνες.

Το Urbino 12 Electric ανήκει στην κατηγορία των 12μετρων χαμηλοδάπεδων λεωφορείων, έχει τρεις θύρες εισόδου, ηλεκτρική ράμπα στη μεσαία θύρα για τη διευκόλυνση των ΑμΕΑ και μπορεί να μεταφέρει 30 καθήμενους επιβάτες. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες βρίσκονται στον οπίσθιο άξονα του λεωφορείου και είναι συνολικής ισχύος 250 kWh.

Όπως και τα άλλα δυο λεωφορεία (κινεζικής τεχνολογίας) που έχει δοκιμάσει η Ο.ΣΥ. Α.Ε., και αυτό παρέχει πρόσβαση στους επιβάτες σε θύρες φόρτισης συσκευών USB.

Επιπρόσθετα, διαθέτει σύστημα CCVT με κάμερες και κέντρο ελέγχου στο ταμπλό, για έλεγχο της καμπίνας, της εισόδου-εξόδου των επιβατών και την ασφαλή κίνηση όπισθεν.

Τέλος, το λεωφορείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα πυρανίχνευσης πολλαπλών σημείων.