Κορονοϊός: Θετικοί ασθενείς και εργαζόμενοι σε γηροκομείο

Ακόμα μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «χτυπήθηκε» από τον κορονοϊό.

Μία ακόμα μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων της Θεσσαλονίκης «χτυπήθηκε» από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για το γηροκομείο «Άγιος Νικόλαος» στη Θέρμη, όπου έχουν εντοπιστεί συνολικά 30 κρούσματα, εκ των οποίων οι πέντε εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι περιθαλπόμενοι, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιος να αντιμετωπίζει πρόβλημα ή να χρειαστεί να νοσηλευτεί.

Όπως ανέφερε στη Voria.gr ο διευθυντής της μονάδας, Νίκος Μακραντωνάκης, τα πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν πριν από δέκα ημέρες κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων τεστ που γίνονται τακτικά στο προσωπικό σε τρεις εργαζόμενους. Και οι τρεις ήταν ασυμπτωματικοί και τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Σε ελέγχους που έγιναν στους ασθενείς βρέθηκαν επτά θετικοί, οι οποίοι μπήκαν σε ξεχωριστή πτέρυγα, όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι υπόλοιποι 20, δύο εργαζόμενοι και 18 περιθαλπόμενοι διαγνώστηκαν θετικοί πέντε μέρες αργότερα. «Ήταν δύο νοσηλευτές, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας είχε βγει δύο φορές αρνητικός και διαγνώστηκε θετικός στο τρίτο τεστ μέσα στην ίδια εβδομάδα. Και οι δύο εργαζόμενοι είναι σπίτι τους και είναι καλά. Οι ασθενείς είναι επίσης όλοι ασυμπτωματικοί και τους ελέγχουμε. Βρίσκονται σε ξεχωριστή πτέρυγα, εντελώς ανεξάρτητη σε άλλο κτίριο, ώστε να είναι απομονωμένοι», ανέφερε ο κ. Μακραντωνάκης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή όλο το διάστημα της πανδημίας έχουν τηρηθεί κατά γράμμα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. «Έχουμε πάρει καθαριστικά αέρος, κάνουμε καθημερινά απολυμάνσεις, λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα. Κάνουμε έναν απέραντο αγώνα με ένα διαρκές άγχος, γιατί περιθάλπουμε βαριά περιστατικά», είπε χαρακτηριστικά.

Η μονάδα φιλοξενεί συνολικά 50 ηλικιωμένους και το τελευταίο δίμηνο δεν έχει δεχτεί κανέναν άλλο ασθενή.

