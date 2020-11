Πολιτική

Κεραμέως: Το επικρατέστερο σενάριο για τα σχολεία και η τηλεκπαίδευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το άνοιγμα των σχολείων η υπουργός Παιδείας. Ποια θα ανοίξουν πρώτα. Τι απαντά στις επικρίσεις για την τηλεκπαίδευση.

«Σχεδόν το σύνολο των δημόσιων λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εγγραφεί στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, φθάνοντας στους 83.000 και 68.000 αντίστοιχα». Αυτό δήλωσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν μόνο χθες περίπου 54.000 με 55.000 παράλληλες τηλεδιασκέψεις δημοτικών και νηπιαγωγείων και περίπου 39.000 γυμνασίων και λυκείων».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΚΙΝΑΛ, Χαράς Κεφαλίδου, που κατηγόρησε το υπουργείο Παιδείας για «απαράδεκτες καθυστερήσεις και αστοχίες», με αποτέλεσμα, όπως είπε, «χιλιάδες μαθητές, ιδιαίτερα αυτοί που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες, να μην έχουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την πρόσβαση στα μαθήματα και να μένουν εκτός εκπαίδευσης», η κ. Κεραμέως αντέτεινε ότι από κανένα επίσημο στοιχείο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

«Μην επιδιώκουμε να καλλιεργούμε εντυπώσεις. Λέτε κατέρρευσε η τηλεκπαίδευση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει καθολική αποδοχή του συστήματος. Πάνω από 1,6 εκατ. ανθρώπους αφορά το μεγάλο αυτό εγχείρημα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια τηλεδιασκέψεις, με συνολικά πάνω από 21 εκατ. συμμετοχές μαθητών, περισσότερα από 74 εκατ. λεπτά μαθήματος και με κάθε ώρα να διαρκεί κατά μέσο όρο 40-45 λεπτά», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Ακόμη, ανέφερε πως «πριν το προηγούμενο lockdown, τον Μάρτιο του 2020, μόλις 100.000 μαθητές ήταν εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ενώ τώρα είναι πάνω από 1,4 εκατ. μαθητές».

«Πείτε αλήθειες και μην ωραιοποιείτε την κατάσταση γιατί αυτό δεν βοηθά κανένα. Από πλευράς υπουργείου Παιδείας υπάρχει μια σταθερή απραξία στα στοιχειώδη και στα εντελώς αναμενόμενα. Πρέπει να ζητήσετε ένα συγνώμη στις οικογένειες που βιώνουν την πραγματικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι για τους μαθητές της Γ' λυκείου έχει χαθεί το πρώτο τρίμηνο», σημείωσε, από την πλευρά της, η κ. Κεφαλίδου.

«Είναι ένα πρωτόγνωρο, τεράστιο εγχείρημα για όλον τον κόσμο. Στη χώρα συντελείται ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα. Είναι μία εθνική προσπάθεια. Ναι, δυσκολίες υπάρχουν και πολύ μεγάλες. Δουλειά δική μας είναι να προσπαθούμε να τις λύσουμε και να βελτιώνουμε το σύστημα», επισήμανε η υπουργός Παιδείας.

Τέλος, απαντώντας στις κατηγορίες της κ. Κεφαλίδου ότι αρνείται να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση με τη Cisco για την τηλεκπαίδευση, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι ήδη την έχει καταθέσει στην Αρχή Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων και πως ενώ δήλωσε στους εκπροσώπους όλων των κομμάτων ότι εάν το επιθυμούν είναι στη διάθεσή τους για να τη δουν, κανένας δεν ανταποκρίθηκε.

Το άνοιγμα των σχολείων και τα rapid tests

Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να ανοίξουν τα σχολεία πριν από τις γιορτές και με πρώτα τα δημοτικά, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε ραδιοφωνική συνέντευξή της στο Θέμα fm.

Η υπουργός Παιδείας, για ακόμη μία φορά, επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα είναι να ανοίξουν τα σχολεία και πως οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι συζητήσεις με την επιτροπή των ειδικών θα διεξαχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα δρομολογηθούν και οι σχετικές αποφάσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα γίνουν rapid tests στα σχολεία, η υπουργός τόνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση.