“The Library That Dolly Built”: η Ντόλι Πάρτον παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ της

Η εκδήλωση, που περιλαμβάνει και μουσικό αφιέρωμα, θα μεταδοθεί μέσω live streaming.

Την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου, το ντοκιμαντέρ «The Library That Dolly Built» θα γίνει το αντικείμενο παγκόσμιας εκδήλωσης streaming. Αποκλειστικά στο Facebook, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στις 7 μ.μ. ET και θα ακολουθήσει περφόρμανς και συζήτηση με την Ντόλι Πάρτον.

Από τότε που συνέλαβε την ιδέα η Πάρτον, το 1995, η «Imagination Library» έχει δωρίσει σε παιδιά περισσότερα από 135 εκατομμύρια βιβλία. Στις 2 Απριλίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου που καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα (IBBY), το 1966, ημέρας των γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805), ο οργανισμός, ο οποίος κάθε μήνα δωρίζει βιβλία σε 1,45 εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο, θα εστιάσει στην πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες του ντοκιμαντέρ «The Library That Dolly Built», μια ματιάς στα παρασκήνια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

«Απ' όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα πράγματα» λέει η Πάρτον στο trailer του ντοκιμαντέρ που δόθηκε προσφάτως στη δημοσιότητα και το οποίο αναδεικνύει την αποστολή του προγράμματος: να δωρίζονται βιβλία κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ηλικία σε παιδάκια, από τότε που έρχονται στον κόσμο έως ότου γίνουν πέντε χρονών. Το πρόγραμμα «Imagination Library» εγκαινιάστηκε στη γενέτειρα της Ντόλι Πάρτον - Sevier County στην Πολιτεία του Τενεσί - και, το 2000, επεκτάθηκε σε πανεθνική κλίμακα. Έκτοτε, εγκαινιάστηκε στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και, το 2019, στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Νικ Γκέιντνερ, καθηγητής δημοσιογραφίας στο University of Tennessee Knoxville. Αφηγήτρια είναι η ηθοποιός Ντανίκα Μακέλαρ (Danica McKellar), γνωστή από τον ρόλο της ως Winnie Cooper στην κλασική τηλεοπτική σειρά «The Wonder Years». Η ίδια η Πάρτον θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη