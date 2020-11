Αθλητικά

Κορονοϊός - Άρης: Πέθανε ο Θανάσης Κώνστας

Έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον κορονοϊό ο πρώην αντιπρόεδρος του Άρη, Θανάσης Κώνστας. Η ανακοίνωση της "κιτρινόμαυρης" ΠΑΕ.

Σε ηλικία μόλις 56 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, Θανάσης Κώνστας έπειτα από μια μάχη τριών εβδομάδων με τον κορονοϊό, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Άρη.

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ, με ανακοίνωσή της, «εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια Θανάση Κώνστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 χρόνων. Ο εκλιπών είχε διατελέσει –μεταξύ άλλων- μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΡΗΣ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».