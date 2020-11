Αθλητικά

Marca: Ο Giannis και το πλάνο των Λέικερς για το μεγαλύτερο Big-3 στην ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο στην αγορά. Τι γράφει η ισπανική εφημερίδα.

«Αυτό είναι το πλάνο των Λέικερς για το μεγαλύτερο Big-3 στην ιστορία». Είναι ο τίτλος στην ισπανική εφημερίδα Marca, συνδέοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Τζέιμς ΛεΜπρον και Αντονι Ντέιβις. «Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δύο φορές MVP του ΝΒΑ, συνεχίζει να διατηρεί τις 30 ομάδες του πρωταθλήματος σε αγωνία. Ο Έλληνας, του οποίου το συμβόλαιo λήγει το 2021, έχει ως τις 21 Δεκεμβρίου να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την πολυαναμενόμενη παράταση του συμβολαίου του με τους Μπακς για πέντε σεζόν και 247 εκατομμύρια δολάρια. Aπόφαση που θα προκαλέσει ντόμινο στην αγορά», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα bleacherreport.com, η αποτυχία απόκτησης του Μπογκντάνοβιτς, δημιούργησε αμφιβολίες στον Αντετοκούνμπο που δεν βλέπει πλέον τη συνέχεια του στο Μιλγουόκι τόσο ξεκάθαρη, θέτοντας τις υπόλοιπες του NBA σε εγρήγορση. «Ειδικά στους Λέικερς που έχουν ήδη καταρτίσει ένα σχέδιο για να προσπαθήσουν να πάρουν τον Έλληνα παίκτη την επόμενη σεζόν. Το πρώτο βήμα ήταν η ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Αντετοκούνμπο, μια κίνηση στην οποία πολλοί είδαν μια στρατηγική για να πλησιάσουν τον αδερφό του Γιάννη. Το δεύτερο βήμα στο σχέδιο των Λέικερς έχει να κάνει με το συμβόλαιο του Αντονι Ντέιβις, ο οποίος αναμένεται ότι θα συνεχίσει με τους πρωταθλητές», σημειώνει η ισπανική εφημερίδα.