Peter Green: διαθέσιμη στο κοινό η συναυλία - φόρος τιμής

Που και πότε αναμένεται να προβληθούν οι εικόνες απο την μουσική συνάντηση. Πότε θα κυκλοφορήσουν Blu-Ray, βινύλιο και CD.

Την εκπληκτική συναυλία με την οποία ο Mick Fleetwood -και «Φίλοι»- τίμησαν τον Peter Green, τον αρχικό frontman των Fleetwood Mac, στο Palladium του Λονδίνου τον περασμένο Φεβρουάριο, την είδαν μόνο 2.200 τυχεροί. Τώρα, αυτός ο μουσικός φόρος τιμής θα έρθει στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βρετανίας την 23η και 28η του Μαρτίου και στις 30 του ίδιου μήνα θα κυκλοφορήσει σε Blu-Ray, βινύλιο, CD και digital audio για το κοινό.

«Η συναυλία ήταν ένας εορτασμός εκείνων των blues πρώτων ημερών όταν όλοι μας ξεκινήσαμε, και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον βαθύ αντίκτυπο που είχαν στον κόσμο της μουσικής ο Peter και οι Fleetwood Mac της πρώτης περιόδου» είπε, σε ανακοίνωση, ο Mick Fleetwood. «Ο Peter ήταν ο μεγαλύτερος μέντοράς μου, και μου έδωσε τέτοια χαρά να αποτίσω φόρο τιμής στο απίστευτο ταλέντο του. Είχα την τιμή να μοιραστώ το σανίδι με κάποιους από τους πολλούς καλλιτέχνες τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια ενέπνευσε ο Peter και που μοιράζονται μαζί μου τον μεγάλο σεβασμό που έχω γι' αυτόν τον απίστευτο μουσικό» συνέχισε.

O Green άφησε τον πέθανε στις 25 του περασμένου Ιουλίου. Στις 25 Φεβρουαρίου 2020, στη σκηνή του Palladium, δίπλα στον Mick Fleetwood βρέθηκαν και έπαιξαν για να τιμήσουν τον Peter Green οι Pete Townshend, Steven Tyler, Bill Wyman, Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer και Zak Starkey.

To Rolling Stone σημειώνει ότι ο Mick Fleetwood τόνισε: «Κανείς δεν εντάχθηκε ποτέ στους Fleetwood Mac χωρίς να διακρίνεται από ευλάβεια για τον Green και το ταλέντο του και για το ότι αυτή η μουσική πρέπει να λάμπει και πάντα να ερμηνεύεται με ασυμβίβαστο πάθος!!!».