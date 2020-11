Κοινωνία

Έκανε τον... λογιστή και έπαιρνε λεφτά από πολίτες

Παρίστανε τον ‘’λογιστή’’, φορούσε περούκα και τσέπωνε χρήματα.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 21-11-2020 στο Ηράκλειο Αττικής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 58χρονος Έλληνας για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Λίγο πριν, ο ανωτέρω αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη υποδυόμενος το λογιστή συγγενικού της προσώπου και παραθέτοντας ψευδή γεγονότα. Αστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προβαίνοντας σε αναζητήσεις, τον εντόπισαν, να κινείται επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου.

Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς ενεργώντας είτε μόνος, είτε με γυναίκα συνεργό, επιβαίνοντας σε όχημα προσέγγιζε ηλικιωμένα άτομα και προσποιούμενος το λογιστή ή φιλικό πρόσωπο συγγενικού τους προσώπου, κατάφερνε να τα εξαπατήσει και να τους αποσπάσει χρηματικά ποσά ή κοσμήματα.

Αυτό το επιτύγχανε προφασιζόμενος την επιστροφή φόρου, διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, αποπληρωμή οφειλών κ.α. για τα οποία "απαιτείται" η καταβολή χρηματικού ποσού, ενεργώντας υποτίθεται για λογαριασμό των συγγενικών προσώπων των παθόντων.

Επιπρόσθετα και για να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, φορούσε περούκα ή καπέλο, τροποποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί -4- περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων

Ο 58χρονος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.