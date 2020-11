Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το “ευχαριστώ” στο προσωπικό του νοσοκομείου Δράμας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επικοινωνία με την διευθύντρια του νοσοκομείου.

Επικοινωνία με τη διοικήτρια του νοσοκομείου Δράμας κυρία Καρατζόγλου είχε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στο πλαίσιο αυτό, την ενημέρωσε για τις συνθήκες περίθαλψης και νοσηλείας που έχουν διαμορφωθεί λόγω των αυξημένων περιστατικών Covid-19.

Από την πλευρά της, η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη συμπαράστασή της και ζήτησε να μεταφέρουν τις ευχαριστίες και την αλληλεγγύη της σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλει.