Πολιτική

Τσίπρας από Δράμα: Τεράστιες ευθύνες για τις σκηνές βόρειας Ιταλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο της Δράμας.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Δράμας εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του μετά την επίσκεψη στο νοσοκομείο, από το οποίο έχουν ξεκινήσει αεροδιακομιδές ασθενών.



«Το νοσοκομείο της Δράμας γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι έχει μετατραπεί σε covid νοσοκομείο. Οι περιγραφές που έκαναν οι γιατροί και νοσηλευτές είναι σοκαριστικές. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτές. Διότι τούτη την ώρα δεν έχει νόημα να τρομοκρατήσουμε τους πολίτες. Τούτη την ώρα έχει νόημα να δούμε αν μπορούν να υπάρξουν λύσεις και κινήσεις για να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.



Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί εκεί τόνισε ότι είχε την ελπίδα ότι «στην χώρα μας δεν θα δούμε σκηνές παρόμοιες με αυτές που βλέπαμε στα δελτία ειδήσεων στα ειδησεογραφικά sites από την βόρειο Ιταλία στο πρώτο κύμα της πανδημίας». «Δυστυχώς, διαψεύστηκα, δυστυχώς δεν το αποφύγαμε. Η κατάσταση στην βόρειο Ελλάδα είναι δραματική. Ιδιαίτερα στην Δράμα, στο νοσοκομείο της Δράμας η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Προφανώς και υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για αυτό . Όμως τούτη την ώρα αυτό που προέχει είναι να βρεθούν λύσεις γι α να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή» σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

«Να σταματήσουν να πανηγυρίζουν οι υπουργοί»

Σε πολύ υψηλούς τόνους κάλεσε τους υπουργούς της κυβέρνησης να σταματήσουν να μιλάνε και να συναισθανθούν την πραγματικότητα . «Να μην ωραιοποιούν μια δραματική κατάσταση και κυρίως να μην μας λένε ότι πανηγυρίζουν. Να μην μας λένε ότι ευτυχώς που δεν έχουμε ΜΕΘ γιατί θα είχαμε περισσότερους νεκρούς και να μην μας λένε ότι είναι καλά τα πράγματα στα νοσοκομεία» είπε με αφορμή τις δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης τις προηγούμενες μέρες και κάλεσε εμφατικά να αντιληφθούν ότι «έχει μεγαλύτερη σημασία η ανθρώπινη ζωή από τα κέρδη των ιδιωτών».

Όπως ανέφερε, τούτη την ώρα που η βόρεια Ελλάδα αιμορραγεί, αφού είναι γεμάτες όλες οι ΜΕΘ και γίνονται επιχειρήσεις για διακομιδές είτε οδικώς για νοσοκομεία της Πάτρας και των Ιωαννίνων είτε αεροπορικώς στην Αθήνα «το Διαβαλκανικό και ο Άγιος Λουκάς στην Θεσσαλονίκη, δύο μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια παραμένουν κλειστά. Και εκατοντάδες κλίνες σε ιδιωτικές μονάδες αποκατάστασης που θα μπορούσαν κι αυτές να συνδράμουν , επίσης παραμένουν κλειστές. Και όποιες ιδιωτικές ΜΕΘ, ιδιωτικές κλινικές, εντός εισαγωγικών επιτάσσονται , δεν επιτάσσονται, ενοικιάζονται στην διπλάσια τιμή για να πάρουν δημόσια χρήματα ιδιώτες».



Χαρακτήρισε τις αποφάσεις αυτές «εγκληματικές» και υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη «να γίνουν χθες όλα αυτά, διότι διότι η κατάσταση που βιώνει η βόρεια Ελλάδα μπορεί να έρθει και στον νότο τις επόμενες ημέρες».

Αυξήσεις μισθών, βαρέα και ανθυγιεινά, μονιμοποιήσεις και όχι «φιλοδωρήματα»

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη «τώρα που δεν έχουμε τη δημοσιονομική ασφυξία από την τρόικα όπως τα προηγούμενα χρόνια» να υπάρξει άμεση και έμπρακτη ενίσχυση των ανθρώπων του ΕΣΥ, επαναφέροντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Δεν μπορεί σήμερα να δίνεται ένα φιλοδώρημα απλά για να μην υπάρχουν αυξήσεις μισθών, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών και μονιμοποίηση επικουρικών γιατρών που τώρα δίνουν την μάχη στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντας «χρέος της Πολιτείας» τις μόνιμες ενισχύσεις στους ανθρώπους του ΕΣΥ και τονίζοντας πως «ένα ευχαριστώ δεν αρκεί, πρέπει να γίνει έμπρακτα».



Ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, σημειώνοντας ότι πάνω από 100 γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό νοσούν, ενώ έδωσε τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, καθώς και στην ευρύτερη οικογένεια των νοσηλευτών που έχασαν μία συνάδελφό τους νοσηλεύτρια από το νοσοκομείο.

«Έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει συνανθρώπους. Αυτό είναι , όχι απλά συγκινητικό, αλλά ένα μήνυμα αλληλεγγύης πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε χρέος να μην μείνουμε στις ευχές και στα συγχαρητήρια . Έχουμε χρέος σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή διακινδυνεύοντας τη ζωή τους να τους ανταμείψουμε έμπρακτα, κάνοντας τα αυτονόητα” κατέληξε στη δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.