Πέθανε και ο άνδρας της 29χρονης λεχώνας που πέθανε από αλλεργία

Τραγική ειρωνία, σε δύο μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο της 29χρονης που υπέστη αλεργικό σοκ μετά τον τοκετό.

Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κατερίνη, καθώς απεβίωσε ο σύζυγος της 29χρονης λεχώνας που είχε χάσει τη ζωή της πέρυσι εξαιτίας αλλεργικού σοκ που υπέστη λίγες μέρες αφού γέννησε το πρώτο της παιδί.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, χθες έφυγε από τη ζωή και ο 37χρονος σύζυγός της Γιάννης Πιτσάνης, με τις ακριβείς αιτίες του θανάτου του να παραμένουν άγνωστες. Τραγική ειρωνία, σε δύο μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο της 29χρονης που άφησε την τελευταία της πνοή στις 28 Νοεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται πως η άτυχη γυναίκα γέννησε στο Νοσοκομείο Κατερίνης και λόγω της καισαρικής τομής στην οποία υποβλήθηκε, της χορηγήθηκε αντιβιοτικό φάρμακο, στο οποίο ήταν αλλεργική, όπως είχαν καταγγείλει οι συγγενείς της. Μέσα σε λίγη ώρα, ο οργανισμός της άρχισε να αντιδρά αρνητικά, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να οδηγηθεί στην εντατική.

Από την Κατερίνη διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλικό οίδημα λόγω της αντίδρασης του οργανισμού της στο φάρμακο που της χορηγήθηκε. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 2019 η 29χρονη λεχώνα, δεν άντεξε, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.