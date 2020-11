Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: συγνώμη για τις συλλήψεις γυναικών στο Σύνταγμα

Τι είπε για τις κάμερες στα ΜΑΤ, αλλά και για τα εκατοντάδες κρούσματα κορονοϊού στην Ελληνική Αστυνομία.

Συγγνώμη ζήτησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη σύλληψη εννέα γυναικών που συμμετείχαν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την παγκόσμια ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών. "Έχουν δίκιο οι συγκεκριμένες κυρίες. Θεωρώ ότι ήταν μια υπερβολή που δεν έπρεπε να γίνει, και οφείλω να ζητήσω και συγγνώμη για αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει αυτή η υπερβολή" τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον «Realfm».

"Το γεγονός όμως ότι δεν γράψαμε την ημέρα του Πολυτεχνείου ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτικής ήπιας αντιμετώπιση εντός των ορίων προκειμένου όλα τα κόμματα να καταθέσουν ένα στεφάνι και να κάνουν μια μικρή εκδήλωση. Όταν όμως αυτό πήγε να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πορεία, τότε το κράτος και η αστυνομία αντέδρασαν και δεν το ανέχτηκαν" πρόσθεσε.

"Έπρεπε να γίνει αυτή η απαγόρευση, ήταν επιβεβλημένη, διότι διαφορετικά θα κοροϊδεύαμε και εμείς τον κόσμο αν έλεγε η κυβέρνηση δεν πειράζει παρελάστε, διαδώστε τον κορονοϊό στο κέντρο της πόλης' όπως είχε γίνει με την υπόθεση έξω από το Εφετείο", συνέχισε ο υπουργός, ενώ ερωτηθείς εάν ήταν λάθος η συγκεκριμένη συγκέντρωση με αφορμή την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, είπε, "Η άποψη μου είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά αυτό έγινε σε μια περίοδο που δεν είχε τόσο μεγάλη κρίση ο ιός και δεύτερον ήταν μια αυθόρμητη λαϊκή προσέλευση του κόσμου που αφορούσε σε ένα θέμα δημοκρατικής ευαισθησίας . Αλλά και αυτό άφησε πίσω του το αποτύπωμά του όσον αφορά τον κορονοϊό".

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να γίνουν συγκεντρώσεις ούτε στην επέτειο για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. "Θα ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο, αλλά η σκέψη μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν συγκεντρώσεις και πορείες, όπως κάθε χρόνο. Εκεί πάνε μικρά παιδιά. Αν πάνε τόσες χιλιάδες μικρά παιδιά και νεαροί, καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν την επόμενη μέρα αυτά τα παιδιά πάνε στο σπίτι τους. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, είναι εφιάλτης", ανέφερε.

Για κορονοϊό και άρση μέτρων

"Η τάση του κορονοϊού είναι καθοδική σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αττική είναι αρκετά μεγάλη η μείωση. Ωστόσο κανείς ποτέ δεν πρέπει να εφησυχάζει γιατί την άλλη μέρα μπορεί πάλι να εκτοξευθεί η καμπύλη προς τα πάνω, εάν δεν υπάρχει η εφαρμογή των μέτρων και η προσοχή από όλους μας. Το μεγάλο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο ιός επιμένει δυνατά. Το σύστημα υγείας έχει πιάσει τα όριά του και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν περιοχές, όπως είναι η Δράμα, η Πέλλα, η Ημαθία, η Πιερία όπου τα κρούσματα είναι στα κατακόκκινα και στο κόκκινο είναι και το σύστημα Υγείας. Άρχισε μια σταδιακή μείωση αλλά αυτό θα φανεί μετά από 10-15 μέρες στο σύστημα Υγείας" είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ερωτηθείς για τη σταδιακή άρση των μέτρων, απάντησε, "Ένα μόνο μπορώ να πω. Δεν μπορεί τα φετινά Χριστούγεννα να είναι σαν τα περσινά ή σαν τα Χριστούγεννα που όλοι μας από μικρά παιδιά έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Όπως και το Πάσχα, έτσι και τα Χριστούγεννα δεν θα κάνουμε όλοι μαζί Χριστούγεννα. Είναι δεδομένο αυτό, τις επιμέρους λεπτομέρειες θα τις καθορίσουν οι επιστήμονες και η κυβέρνηση".

Για τις κάμερες στα ΜΑΤ

"Έχει τελειώσει η υπόθεση. Έχουν ρυθμιστεί όλες οι νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες τα ΜΑΤ θα βγαίνουν στις επιχειρήσεις με κάμερα της οποίας η λειτουργία θα ανακοινώνεται σε αυτούς που διαδηλώνουν, ότι από τώρα αρχίζει η καταγραφή" είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης, σημειώνοντας ότι αυτό το υλικό θα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου θα κρατιέται με όλους τους κανόνες και τις δικλείδες ασφαλείας για τα προσωπικά δεδομένα. "Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για προανακριτικούς λόγους, είναι προφανές ότι με άδεια του εισαγγελέα θα χρησιμοποιείται" σημείωσε.

"Και άλλες ομάδες της αστυνομίας όπως η ΟΠΚΕ και η ΔΡΑΣΗ, θα φέρουν κάμερες στο σώμα τους, άλλου είδους, που θα χρησιμοποιούνται την ώρα των επιχειρήσεών τους. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλει στη διαφάνεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας και θα λυθούν πολλά προβλήματα" συμπλήρωσε.

Επίσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα της διαδήλωσης και της συνάθροισης. "Θα υπάρξει καινούργιο επιχειρησιακό δόγμα, θα υποχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη χρήση χημικών. Θα υπάρξουν άλλα πράγματα πιο ήπια έτσι ώστε να αλλάξουμε ριζικά όλο αυτό το επιχειρησιακό δόγμα της αστυνομίας που χρησιμοποίησε κατά κόρον ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έριξε 3 φορές περισσότερα χημικά σε έναν χρόνο από ό,τι έχουμε ρίξει εμείς σε έναν χρόνο", επισήμανε.

Η αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 500 κρούσματα. Ελάχιστοι, νομίζω μετρούνται στα δάχτυλα μιας παλάμης, νοσηλεύονται γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς, όλο το πρόβλημα έρχεται από φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον όχι από το υπηρεσιακό. Και δεύτερον οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο, φορούσαν όλοι μάσκες, ήταν αραιά ο ένας από τον άλλον βάσει οδηγίας που δόθηκε και ήταν έξω. Δεν μεταδίδεται έξω, στην ατμόσφαιρα, ο ιός, Ο ιός μεταδίδεται σε κλειστούς χώρους. Γίνονται τα πάντα και λαμβάνονται πολύ αυστηρά μέτρα και υπάρχουν εντολές προς τους διοικητές των υπηρεσιών για την τήρηση των μέτρων" είπε ακόμη ο κ. Χρυσοχοΐδης.