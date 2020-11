Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: “Βαριά” πρόστιμα και σε δημόσιες υπηρεσίες - Ποινές και για… fake τηλεργασία

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το συνολικό ύψος των προστίμων. Που και γιατί μπήκαν "λουκέτα".

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Πέμπτη 26.11.2020 συνολικά 55.965 ελέγχους και κατέγραψαν 1.749 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 352.050€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε επτά (7) επιχειρήσεις 15 ημερών εκάστη.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (48.402)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς δεν είχε άδεια λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα σε δημόσια εκπαιδευτική δομή συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) για μη χρήση μάσκας από φυσικά πρόσωπα στον εν λόγω χώρο, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μη χρήση μάσκας στον εν λόγω χώρο.

Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή δραστηριότητας της λαϊκής αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες λόγω υπέρβασης επιτρεπόμενου ορίου (50%) θέσεων-πάγκων πωλητών σε λαϊκή αγορά, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σε έλεγχο που διενήργησαν από κοινού η Ε.Α.Δ. και το Σ.ΕΠ.Ε. σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην Περιφέρεια Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ διότι δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι ενώ είχαν δηλωθεί να εργάζονται εξ αποστάσεως, διαπιστώθηκε ότι εργαζόντουσαν εντός των γραφείων της εταιρείας. Πέραν του προστίμου στην εταιρεία επιβλήθηκε, επίσης, σε κάθε υπάλληλο πρόστιμο 300€ λόγω παραβίασης του περιορισμού της κυκλοφορίας (14x300€=4.200€).

Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο 5.000€, σε επαναληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω μη υποβολής των ασθενών/φιλοξενούμενων σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό εντός των τελευταίων 48 ωρών και αρνητικό test RT-PCR για την εισαγωγή τους.

Σε έλεγχο που διενήργησαν από κοινού η Ε.Α.Δ. και το Σ.ΕΠ.Ε. σε ιδιωτική εταιρεία παροχής εργαστηριακών και συμβουλευτικών λύσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιβλήθηκαν τέσσερα (4) πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (3.364) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς ελέγχου αναλύουν, αξιολογούν και αξιοποιούν το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών από τις καταγγελίες αλλά τα επιδημιολογικά δεδομένα σε καθημερινή βάση, διενεργώντας στοχευμένους οριζόντιους ελέγχους σε χώρους εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε λαϊκές αγορές, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και έκτακτους ελέγχους σε σημεία που υπάρχει υψηλή διακινδύνευση.