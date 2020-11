Κοινωνία

Μυστήριο με κλοπή από θυρίδες τράπεζας

Μία περίεργη υπόθεση ερευνά η Αστυνομία, που αφορά σε «κινηματογραφική» κλοπή θυρίδων μέσα από θησαυροφυλάκιο τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να κλέψουν τέσσερις θυρίδες από θησαυροφυλάκιο υποκαταστήματος τράπεζας στο Χαλάνδρι.

Η πρώτη καταγγελία φέρεται να έγινε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όταν μία γυναίκα, μέλος γνωστής οικογενείας των βορείων προαστίων μετέβη στο Α.Τ Ψυχικού και κατήγγειλε ότι άγνωστοι παραβίασαν τη θυρίδα που διατηρούσε σε τραπεζικό υποκατάστημα και άρπαξαν 42.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 3.000.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη καταγγελία που αφορούσε στο ίδιο τραπεζικό υποκατάστημα, σύμφωνα με την οποία από θυρίδα είχαν «κάνει φτερά» κοσμήματα αξίας 1.000.000 ευρώ και 75 χρυσές λίρες.

Άλλες δύο καταγγελίες υποβλήθηκαν, από γνωστές οικογένειες της Αθήνας. Ένα ακόμα θύμα, κατήγγειλε ότι εξαφανίστηκαν κοσμήματα 1 εκατ. ευρώ και μία γυναίκα κατέθεσε πως έλειπαν από την δική της θυρίδα 130.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.

Οι δράστες φέρεται να αφαίρεσαν το περιεχόμενο από τέσσερις θυρίδες, που βρίσκονταν σε ειδικό ασφαλή χώρο στο θησαυροφυλάκιο του υποκαταστήματος της τράπεζας. Ωστόσο το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι δεν έγιναν αντιληπτοί από κανέναν.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Ασφάλεια, ενώ συμμετέχει ειδικός πραγματογνώμονας προκειμένου να αποφανθεί πώς, πότε και με ποιο τρόπο έγινε η παραβίαση των θυρίδων.