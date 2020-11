Life

“Παρουσιάστε”: Ο “εμφύλιος” και ο νέος διοικητής Γλάρος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γέλιο μέχρι... δακρύων στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς, που προβάλλεται Δευτέρα και Τρίτη, στον ΑΝΤ1.

Δύο νέα ξεκαρδιστικά επεισόδια της κωμκής σειράς "Παρουσιάστε!", έρχονται στον ΑΝΤ1, Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 .

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 19

O Σκορδάς και o Γούλας ανακηρύσσονται ήρωες μετά την σωτήρια εξουδετέρωση της βόμβας. Για επιβράβευση, το υπουργείο ανακοινώνει ένα ιδιαίτερα «ζουμερό» κονδύλι για το στρατόπεδο και οι διοικητές είναι ελεύθεροι να το εκμεταλλευτούν όπως θέλουν. Εκείνοι φυσικά τσακώνονται για το πού θα επενδύσουν τα λεφτά και για να λύσει μια και καλή τον «εμφύλιο» ο Ταξίαρχος προχωρά σε μια μεγάλη αλλαγή: διορίζει καινούργιο διοικητή για να τους βάλει επιτέλους σε τάξη, Οι δύο ήρωες καταλήγουν υποδιοικητές. Την ίδια ώρα, οι παραγγελίες πέφτουν σύννεφο στα μαγειρευτά «Της Μανούλας Σου...» μετά την επίσημη πρόσληψη της Ναταλίας. Εκείνη όμως γρήγορα μετατρέπεται σε αδίστακτη «δικτάτορας» και η Φραντζέσκα με τον Φίλη είναι έτοιμοι να εκραγούν από την πίεση.

Τρίτη 1η Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 20

Το νέο καθεστώς του «γοητευτικού» Διοικητή Γλάρου είναι γεγονός. Ο Σκορδάς και ο Γούλας κονταροχτυπιούνται στο «γλείψιμο» για το ποιος θα γίνει το δεξί του χέρι. Τα «Μαγειρευτά της Μανούλας Σου...» ελευθερώνονται επιτέλους απ' τον κλοιό της Ναταλίας και τα πράγματα επιστρέφουν στην παλιά καλή «χύμα» κανονικότητα. Όταν όμως ο Γλάρος απαγορέψει το ντελίβερι στο στρατόπεδο, ο Φίλης με την Φραντζέσκα αναλαμβάνουν μια δουλειά που είναι παντελώς έξω απ' τα νερά τους: το catering του φαντεζί γάμου της κόρης του Δημάρχου. Την ίδια ώρα, οι φαντάροι βιώνουν ανεπανάληπτο χώσιμο από τον Γλάρο και αποφασίζουν να επαναστατήσουν! Ψάχνοντας το παρελθόν του, σύντομα μαθαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται με τον νέο μυστήριο διοικητή τους. Αλλά οι «ερωτοχτυπημένοι» πρώην διοικητές εθελοτυφλούν και δεν ακούνε τίποτα. Θα καταφέρουν οι φαντάροι να τους ξυπνήσουν και να ξεσκεπάσουν τον διοικητή Γλάρο;

Στον ρόλο του Διοικητή Γλάρου, ο Χρήστος Σαπουντζής

#Parousiaste

Gallery