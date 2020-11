Πολιτική

“Μια ανάσα” από το Καστελόριζο το Oruc Reis

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής ολοκληρώνεται η διάρκεια της τουρκικής Navtex.

Μόλις 6,8 μίλια από την Στρογγύλη, στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου, έφτασε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το τουρκικό ερευνητικό, με τα βοηθητικά πλοία Ataman και Cengiz Han, με συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων συνεχίζει τις σεισμικές έρευνες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Tο Oruc Reis πλέει, ήδη, στη ζώνη που αποτυπώνεται με πορτοκαλί χρώμα στο γράφημα, εκεί όπου οι Τούρκοι έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν τις σεισμικές έρευνες μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να προσποιείται ότι η Τουρκία ενεργεί με αποδεκτό τρόπο στην περιοχή», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο Bloomberg και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, προκειμένου να περιορίσει την «παραβατική και προκλητική πολιτική» της Άγκυρας.